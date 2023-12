Rückenbeschwerden zu stark: Ter Stegen muss operiert werden

Der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen muss unter das Messer, seine Rückenprobleme sind zu stark. Das gab sein Stammverein FC Barcelona offiziell bekannt.

Seit dem 17. November fällt Marc-André ter Stegen offiziell aus. Der 38-malige deutsche Nationalkeeper trat zu diesem Zeitpunkt gar nicht erst bei der Nationalmannschaft an, Rückenbeschwerden setzten dem 31 Jahre alten Schlussmann zu.

Anfang Dezember hat sich wohl nicht viel an der Verletzung verändert. Denn ter Stegen, der in der Zwischenzeit zum besten Spieler der La-Liga-Saison 2022/23 gewählt wurde, muss unter das Messer. Das gab der FC Barcelona am Dienstagabend offiziell bekannt. Schon am Montag wurde in Spanien darüber spekuliert.

Das Jahr 2023 dürfte für ter Stegen gelaufen sein

In der Mitteilung heißt es, dass ter Stegen sich im Laufe der Woche operieren lassen werde, "um seine Probleme im unteren Rückenbereich zu beheben". Wie lange der ehemalige Gladbacher fehlen wird, ist noch nicht bekannt. Das Jahr dürfte für ter Stegen jedoch gelaufen sein.

FC Barcelona Termine

Immerhin kann sich der spanische Meister Barcelona, der "nach dem Eingriff eine neue Stellungnahme" verspricht, aktuell auch auf seinen zweiten Torhüter Inaki Pena verlassen. Der 24-Jährige vertrat ter Stegen zuletzt dreimal in Folge, allen voran beim 1:0 über Atletico Madrid am Sonntag überragte der Spanier.

Trainer Xavi wird hoffen, dass sein Schützling nicht nur im Topspiel gegen den FC Girona am Sonntag (21 Uhr) wieder "bestial" halten wird. Satte sieben Spiele stehen für Barça bis Mitte Januar an.