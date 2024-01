Rücken-OP: Lawrence fehlt dem FCN weiterhin

Der 1. FC Nürnberg hat am Samstag die zweite schlechte Nachricht der Woche mitteilen müssen: James Lawrence (31) muss sich einer Operation unterziehen. Damit wird er den Franken weiterhin fehlen.

Fast drei Monate. So lange schon fehlt Innenverteidiger James Lawrence dem 1. FC Nürnberg. Zurückkehren wird der Ergänzungsspieler (diese Saison erst vier Pflichtspiele für den Club) vorerst jedoch nicht.

Nervenbeschwerden setzen Lawrence matt

Wie der FCN am Samstag mitteilte, muss sich Lawrence, den seit Mitte Oktober muskuläre Probleme plagen, einer Operation unterziehen. Laut dem Zweitligisten wurde nun festgestellt, dass Nervenbeschwerden der Grund für die Schmerzen des Walisers sind.

Lawrence habe während seiner Reha in Amsterdam nun entschieden, sich einer Rücken-OP in Belgien zu unterziehen, heißt es weiter. "Ich bin mir sicher, dass wir meine Probleme damit wieder in den Griff bekommen werden. Mein Ziel ist, noch in der Rückrunde wieder voll ins Mannschaftstraining einzusteigen", wird er zitiert.

Vertrag läuft im Sommer aus

Lawrence steht seit Sommer 2022 beim FCN unter Vertrag und absolvierte 28 Pflichtspiele (null Tore) für den Zweitligisten. Ob der elfmalige walisische Nationalspieler einen neuen Vertrag erhalten wird, ist offen. Seine Situation ist damit mit der Lage der jüngsten Club-Leihgabe Marcel Wenig, der sich kurz nach seiner Ankunft aus Frankfurt das Kreuzband riss, vergleichbar. Auch der 19-Jährige ist vorerst nur bis Sommer an die Nürnberger gebunden.

Der Club startet am 20. Januar ab 13 Uhr zu Hause gegen Hansa Rostock in die Rückrunde. Der Tabellenzehnte der 2. Bundesliga kann dabei immerhin wieder auf den lange Zeit verletzten Innenverteidiger Christopher Schindler zurückgreifen.