Rudolstadt bremst Erfurt - Budissa Bautzen setzt sich oben fest

Der FC Einheit Rudolstadt, aufgrund einiger Spiele weniger derzeit im Tabellenkeller, hat dem Tabellenführer FC Rot-Weiß Erfurt einen großen Kampf geliefert und gepunktet. Aufsteiger Budissa Bautzen feierte seinen dritten Sieg in Folge, Carl Zeiss Jena II schoss den 1. FC Merseburg mit 7:0 ab.

Oberliga NOFV-Süd Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Die Serie ist gerissen: Nach vier Ligasiegen in Folge ging der FC Rot-Weiß Erfurt in Rudolstadt mal wieder ohne Dreier vom Platz. Für den heimischen FC Einheit ging es gut los, Bahner köpfte nach einer Ecke zur Führung ein (13.). Doch nur kurz darauf wurde Woiwod im Strafraum freigespielt, der mit einem platzierten Schuss in die Ecke ausglich (19.). Rudolstadt verteidigte vor 736 Zuschauern gut, Erfurt hatte zwar mehr Ballbesitz und Torabschlüsse, aber unter dem Strich konnte die Rost-Elf zu wenig Gefahr vor das gegnerische Gehäuse tragen.

Richtig Spaß an ihrer neuen Liga hatten bislang die Aufsteiger FSV Budissa Bautzen und FC Einheit Wernigerode. Bautzen fuhr am Samstag zum Tabellenletzten FSV Martinroda und ging schon in der 4. Minute durch Hagemann in Führung. Danach konnte sich der heimische FSV zwar etwas befreien, aber schon wenige Sekunden nach der Pause erzielte Baudisch das 2:0 für die Gäste. Mit dem Hentsch-Treffer zum 3:0 (71.) schien die Luft raus zu sein, aber Brömel machte nicht einmal 180 Sekunden später das 1:3. Für Budissa hieß es wachsam zu bleiben. Und die Bautzener blieben das auch, zogen durch Hagemann auf 4:1 davon (84.) und ärgerten sich nur kurz, dass Floßmann in der Schlussminute nochmal verkürzte. Der dritte Ligasieg in Folge sorgte natürlich für Glücksgefühle. Anders diesmal die Situation bei Wernigerode, beim FC An der Fahner Höhe mussten die Männer aus dem Harz wegen des Treffers von Preller in Minute 70 eine Auswärtsniederlage einstecken, bleiben aber Tabellenzweiter.

Die SG Union Sandersdorf schlug bei Blau-Weiß Zorbau zwar nach einem frühen Rückstand in Person von Wagner relativ bald zurück (28.), verpasste es mit dem 1:1 aber, näher an Erfurt heran zu rutschen. Das gelang dafür dem VFC Plauen, der bei Wacker Nordhausen mit 2:0 gewann. Popowicz wurde mit seinen beiden Treffern zum Matchwinner. Auch mit dem FC Oberlausitz Neugersdorf muss man rechnen, daheim gegen den FC International Leipzig gab ein von Bönisch verwandelter Elfmeter in der 90. Minute den Ausschlag, während es der VfL Halle 96 im Duell mit dem VfB Krieschow schon in der 3. Minute regelte, Kind hieß der Torschütze.

Nordhausen bleibt nach der Heimniederlage gegen Plauen tief im Tabellenkeller stecken. Regionalliga-Absteiger Bischofswerdaer FV 08 atmete nach rund einem Monat ohne Sieg wieder auf, gewann zu Hause 3:1 gegen den FC Grimma. Jacob und zweimal Brandl trafen, Sommer steuerte den späten Ehrentreffer für den FCG bei.

Einen glänzenden Tag erwischte am Sonntag die zweite Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena: Beim 1. FC Merseburg gewannen die Thüringer mit 7:0, Vasileios Dedidis trug sich dreimal in die Torschützenliste ein, doch auch Goalgetter Hajrulla war mit einem Doppelpack wieder auf Betriebstemperatur. Die weiteren Treffer gingen auf das Konto von Hagemann und Kerasidis.