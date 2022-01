Rudi Völler: "Mein wichtigstes Tor hat Andy Brehme geschossen"

Seit 1969 verleiht der kicker die Torjägerkanone an den erfolgreichsten Bundesliga-Stürmer. Jetzt gibt es eine Trophäe auch im Amateurbereich. In unserer Interview-Serie sprechen legendäre Torschützenkönige über ihre Karriere. Heute: Rudi Völler.

Rudi Völler (61) holte in der Saison 82/83 im Dress von Werder Bremen die Torjägerkanone. Im Interview spricht er über Gerd Müller, Lothar Matthäus und beinharte Duelle mit Claudio Gentile & Co. imago images/Kicker/Liedel

Bei welchem Verein haben Sie angefangen zu kicken?

Rudi Völler: TSV 1860 Hanau hieß mein erster Klub. Dort habe ich als Achtjähriger in der D-Jugend angefangen, damals gab es noch keine E- oder F-Jugend. Und so musste ich ein paar Jahre lang mit und gegen Jungs spielen, die doppelt so groß waren wie ich.

Waren Sie schon als Kind ein Torjäger?

Klar ist, es gab noch keine Konsolen. Ich musste rausgehen und die Dinger selbst reinmachen. Ich bin beim Fußballspielen immer irgendwo vorne rumgerannt. Und es hat sich schnell herauskristallisiert, dass ich Stürmer bin.

Hatten Sie ein Vorbild?

Wir hatten ja eine große Auswahl damals. Meistens war es Gerd Müller, dem ich nacheifern wollte.

Die WM 1990 überstrahlt alles Rudi Völler

Welches war Ihr wichtigstes Tor?

Mein wichtigstes Tor? Das habe nicht ich geschossen, sondern Andy Brehme. Natürlich war es der Elfer im WM-Finale 1990, nachdem ich gefoult worden war. Aber auch mir sind hin und wieder ein paar wichtige Treffer gelungen. Spontan denke ich da an das Spiel gegen Wales im November 1989. Wir mussten gewinnen, um sicher bei der WM in Italien dabei zu sein. Wales führte in Köln 1:0, da gelang mir vor der Pause der Ausgleich. Thomas Häßler erzielte später den 2:1-Siegtreffer.

Wer war Ihr bester Mitspieler?

Die WM 1990 überstrahlt alles. Da haben wir alle Top-Leistung gebracht und den Titel verdient gewonnen. Aber Lothar Matthäus war überragend, das war seine WM. Doch klar ist auch: Nur wenn du in einer absoluten Top-Mannschaft spielst, hast du eine Chance, Weltmeister zu werden. Und das war 1990 der Fall. Ebenso 1993, als wir mit Olympique Marseille die Champions League gewannen.

Wer war Ihr bester Gegenspieler?

Das war natürlich Diego Maradona. Was die direkten Gegenspieler angeht, gab es einige, mit denen ich mir rassige Duelle lieferte. Obwohl ich von Ende der 70er Jahre bis Mitte der 90er spielte, kam ich nicht mehr in den Genuss der jetzigen Schiedsrichter, die die Angreifer viel mehr schützen. Bevor damals ein Abwehrspieler Rot sah, bin ich schon einige Male über die Bande getreten worden. Aber das galt für andere Stürmer auch. Wenn es in Italien oder Spanien gegen Claudio Gentile oder José Antonio Camacho ging, dann wusste ich vorher schon, dass ich in der Nacht danach meine Knöchel würde kühlen müssen.

Welcher gegnerische Torwart war der beste?

Toni Schumacher fällt mir spontan ein, vielleicht auch, weil ich in der Nationalmannschaft mit ihm gespielt habe. Aber es gab sicher noch einige andere, die ähnliches Niveau hatten.

Was war Ihre Stärke?

Ich war schnell und beweglich und nicht der typische Mittelstürmer, der sich nur im Strafraum aufhielt. Ich ging viel über die Flügel, machte hin und wieder den Übersteiger und zog nach innen. Ich habe gerne gearbeitet, mir die Bälle selbst geholt. Ich wollte immer im Spiel sein.

Was war Ihre Schwäche?

Ich sage heute noch jungen Spielern, dass man sich immer verbessern kann. Es ist zwar so gut wie unmöglich, sich schneller machen, und du wirst sicher langsamer im Laufe der Jahre. Aber du kannst durch konsequentes Üben andere Dinge verbessern. Drei Beispiele von Eigenschaften, die ich entwickelt habe im Laufe der Karriere: Das war mein linker Fuß, das waren die körperliche Substanz und das Kopfballspiel. Ich habe so lange mit meinem linken Fuß gearbeitet, bis die Flanken kamen. Dann habe ich mich früh auf Krafttraining konzentriert und vier, fünf Kilo Muskelmasse antrainiert. Das hat mir in Zweikämpfen enorm geholfen. Und was Kopfbälle angeht, habe ich vor allem zu Beginn meiner Karriere viel am Kopfballpendel geübt. Da habe ich das richtige Timing gelernt, die Körperspannung und den richtigen Moment, einen Ball zu treffen.

Wer ist der beste Torjäger aller Zeiten?

Die Zahlen und die Titel sprechen für Gerd Müller. Er hat sie eben reingemacht.

Welchem Amateurklub sind Sie noch verbunden?

Klar, Hanau bin ich noch verbunden. Mein Vater war Jugendleiter dort, das Stadion ist nach mir benannt. Das macht einen natürlich stolz. Wenn auch die Kontakte weniger geworden sind, wird die Bindung immer bleiben. Das gilt auch für die Offenbacher Kickers, wo ich mit 17 Jahren meine Profikarriere gestartet habe.

Kicken Sie gelegentlich noch?

Nein. Ich bin jetzt 61, werde im April 62. Bis Mitte 50 haben wir einmal die Woche vier gegen vier gekickt. Da habe ich schon gemerkt, dass es in die Phase der Selbstverstümmelung ging. Hier ein Riss, da mal umgeknickt, und irgendwann habe ich dann Schluss gemacht.

Wo steht Ihre Torjägerkanone?

Gute Frage. Ich muss gestehen, ich bin kein Trophäen-Aufsteller. Sie ist da, dessen bin ich sicher. Aber fragen Sie mich nicht, wo.

Derzeit Geschäftsführer Sport bei Bayer Leverkusen: Rudi Völler. imago images/Sven Simon

Rudi Völler bestritt 232 Bundesligaspiele für 1860 München, Werder Bremen und Bayer Leverkusen, in denen er 132 Tore erzielte. In der 2. Liga traf er für Kickers Offenbach und 1860 in 111 Partien 55-mal. Im Dress der Bremer wurde er in der Saison 1982/83 mit 23 Treffern Bundesliga-Torschützenkönig und zum Fußballer des Jahres gewählt. Der gebürtige Hanauer verbuchte 90 Länderspieleinsätze, in denen er 47 Tore schoss. 1990 feierte er im DFB-Team den Gewinn des WM-Titels. Drei Jahre später gelang ihm mit Olympique Marseille der Champions-League-Sieg. Von 2000 bis 2004 war er DFB-Teamchef, wurde Vizeweltmeister 2002. Seit 2004 gehört er der Führungsetage von Bayer Leverkusen an, derzeit als Geschäftsführer Sport.