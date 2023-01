Voller Fokus auf die Heim-EM: Rudi Völler wird für anderthalb Jahre neuer Direktor der A-Nationalmannschaft und der U 21, um die nach der enttäuschenden WM getrübte Stimmung rund um den DFB aufzuhellen und die Fans zurückzugewinnen. Für die langfristige Zukunftsstrategie ist er nur indirekt zuständig.

Rudi Völler am Freitag bei seiner Vorstellung als DFB-Sportdirektor in Frankfurt, im Hintergrund Hans-Joachim Watzke. IMAGO/Schüler

Personalentscheidungen können das Ergebnis eines komplexes Auswahlprozesses sein. Sie können aber auch auf denkbar simplem Weg getroffen werden: indem man sein Bauchgefühl zu Rate zieht. So ähnlich ist es nun auch bei Rudi Völler passiert. "Wir haben zusammengesessen, ich habe die Runde gesehen und dann habe ich spontan gesagt: Rudi, das wäre doch eigentlich etwas für dich", schilderte DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke am Freitag den gefühlsgeleiteten Weg zum neuen Sportdirektor des DFB, der innerhalb der eigens gebildeten Task Force beschritten wurde.

Völler - der neben Watzke, dem DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf sowie den externen Experten Matthias Sammer, Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Oliver Mintzlaff dieser Arbeitsgruppe angehört - habe zunächst gefragt, ob es denn keinen anderen für den Job gäbe. Doch am Ende von "intensiven Gesprächen" (Zitat Völler) sei dann bei Völler ("Zu Beginn wollte ich es nicht unbedingt machen") der Entschluss gereift, dass er die Aufgabe annehme - mit dem klaren Fokus auf die Heim-EM 2024 und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht darüber hinaus.

Der 62-Jährige will seine Erfahrung, die er unter anderem als langjähriger Manager von Bayer Leverkusen und auch bereits als Teamchef der Nationalmannschaft (2000-2004) gesammelt hat, einbringen, damit das Turnier in Deutschland ein Erfolg wird. Zweifel daran hegt er nicht: "Ich glaube, dass wir immer noch eine gute Mannschaft haben", sagte Völler auf dem DFB-Campus in Frankfurt. "Wir können in eineinhalb Jahren ein erfolgreiches Turnier spielen. Das ist meine feste Überzeugung." Deutschland könne um den EM-Titel "mitspielen".

"Diese Diskussion ist mir zu scheinheilig"

Es war eine mutige Aussage angesichts der jüngsten Turnierenttäuschungen bei den Weltmeisterschaften in Russland und Katar sowie der vergangenen EM im Sommer 2021. Aber, sagte Völler, "wir dürfen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind". Es sei jedoch ein anderes Auftreten nötig. Als positive Beispiele nannte Völler die Nationalmannschaften von Marokko, Kroatien und auch Weltmeister Argentinien. "Wir kriegen das hin, davon bin ich fest überzeugt."

Zunächst jedoch will Völler die Nationalmannschaft wieder näher an die zuletzt entfremdeten Fans heranführen. Wie genau das gelingen soll, ließ er bei seiner Vorstellung noch offen. Der sportliche Erfolg sei allerdings Grundbedingung für eine enge Verbindung, Die Wahl der Trainingsquartiere dagegen nachrangig. "Diese Diskussion ist mir zu scheinheilig", sagte Völler, der sich aufs Wesentliche konzentrieren will: den Sport. In enger Abstimmung mit Bundestrainer Hansi Flick wolle er auf diesem Gebiet schauen, was es brauche, um den sportlichen Erfolg wieder herzustellen. Der entscheidende Mann sei dabei Flick: "Der Bundestrainer ist die wichtigste Person hier beim DFB. Er trifft die sportlichen Entscheidungen."

Task Force bleibt bestehen

Die konzeptionelle Zukunftsplanung gehört dagegen nicht zu den Aufgaben Völlers, dessen Wirkungsbereich deutlich schmaler sein wird als der des früheren DFB-Direktors Oliver Bierhoff, der seinen Posten nach dem WM-Aus in Katar räumte. Wer diese federführend übernehmen soll und welche Strukturen generell notwendig sind, um langfristig Erfolg zu sichern, soll weiterhin in zwei Arbeitskreisen diskutiert werden. Neben der Task Force, die entgegen der ursprünglichen Absicht weiterhin Bestand haben soll, zählt dazu vor allem auch eine DFB-interne Gruppe um Philipp Lahm, Alexander Wehrle, Heike Ullrich und Celia Sasic, die ebenfalls nach der WM ins Leben gerufen wurde. Dort solle erst über Strukturen und dann über Personen gesprochen werden, sagte Neuendorf, der eine interne Lösung nicht ausschließen wollte: "Wir haben gute Leute im Bereich des Sports."