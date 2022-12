Rudelbildung in Detroit: Wagner-Brüder und neun weitere Spieler gesperrt

Die kurze, aber wilde Rudelbildung zwischen den Detroit Pistons und den Orlando Magic hat Folgen. Elf Profis wurden gesperrt, darunter auch die Wagner-Brüder.

Moritz Wagner, der die tumultartigen Szenen mit einem unnötigen Stoß gegen den Ex-Ulmer Killian Hayes ausgelöst hatte, wurde für zwei Spiele gesperrt. Sein Bruder Franz, der ihm zu Hilfe geeilt war, muss einmal zusehen. Neun weitere Profis aus beiden Mannschaften wurden zudem aus dem Verkehr gezogen: Hayes, der sich für den Rempler mit einem Faustschlag auf den Hinterkopf von Moritz Wagner revanchierte, wurde mit einer Drei-Spiele-Sperre belegt. Hamidou Diallo und sieben weitere Spieler wurden für eine Partie gesperrt.

Da insgesamt neun Akteure der Magic betroffen sind - hauptsächlich, weil sie ihren Bankbereich unerlaubterweise verlassen hatten -, werden die Strafen in den nächsten beiden Spielen abgesessen. So wird Franz Wagner am Freitag gegen die Washington Wizards spielen und erst am Mittwoch bei Oklahoma City Thunder aussetzen. Moritz Wagner fehlt in beiden Partien.

"Wir kennen die Regel, aber solche Dinge passieren normalerweise auf dem Feld, nicht auf einer der Bänke", sagte Franz Wagner: "Man macht sich Sorgen, dass sich der Teamkollege da unten unter der ganzen anderen Mannschaft befindet."