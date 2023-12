Ruckeln rund um Stuttgarts Porsche-Deal

Nachdem die DFL die Befassung mit dem Porsche-Einstieg beim VfB Stuttgar mangels Zeit aufs Neue Jahr verschoben hat, ruckelt es hinter den Kulissen ein wenig.

So wirft eine mit dem Vorgang betraute Person die Frage auf, ob der VfB seine Hausaufgaben erledigt hat mit Blick auf die Genehmigung durch die DFL. Im Juni war verkündet worden, dass die Porsche AG etwas mehr als 10 Prozent an der VfB AG erstehen möchte in zwei Tranchen in Höhe von jeweils rund 20 Millionen Euro.

Damals gaben sich die Protagonisten um Vorstandschef Alexander Wehrle und den Aufsichtsratsvorsitzenden Claus Vogt zuversichtlich, dass der Deal noch im Juli in trockenen Tüchern sein könnte. Mittlerweile sind zwar die entsprechenden Papiere in der Gesellschafterversammlung des Bundesligisten, der an diesem Mittwochabend den FC Augsburg empfängt (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker), unterzeichnet worden. Auch das Bundeskartellamt hat sein Okay gegeben.

DFL: Suche nach strategischem Partner hat Vorrang

Doch noch fehlt Grünes Licht von der DFL, zumindest liegt nach kicker-Informationen bei Porsche bis dato nichts Schriftliches seitens der neuen Liga-Geschäftsführung, bestehend aus Dr. Marc Lenz und Dr. Steffen Merkel, vor. Nachdem sich das Liga-Präsidium an diesem Dienstag nur kurz mit dem Sachverhalt befasst hat, weil die weitere Planung der Hereinnahme eines strategischen Partners für die Liga respektive die heiß diskutierten Umstände des Zustandekommens der Entscheidung dafür viel Zeit in Anspruch genommen hatte, ist in diesem Jahr auch kaum mehr damit zu rechnen.

Das Gremium verschob das Thema aufs neue Jahr. Damit fließt auch die erste 20-Millionen-Tranche vorerst nicht. Hinter den Kulissen soll es zumindest ein wenig ruckeln aus diesem Grunde. Das heißt nicht, dass das Geschäft in Gefahr ist, aber man fragt sich offenbar, warum die Voraussetzungen nicht längst abgeklärt wurden.

Beteiligung an maximal drei Klubs

Dass sich der Ligaverband überhaupt mit der Sache befassen muss, liegt an einer im März 2015 eingeführten Regel, wonach kein Unternehmen an mehr als drei Klubs in Bundesliga und 2. Liga gleichzeitig beteiligt sein darf respektive bei einer Beteiligung von 10 Prozent oder mehr seine Investitionen auf einen Klub konzentrieren muss.

Hier stellt sich die Frage, ob die Porsche AG als vom Volkswagen-Konzern getrennt zu bewerten ist, weil sie trotz dominierender Stellung der Porsche-Holding-SE im Hintergrund selbst börsennotiert ist. Aktuell hält VW 100 Prozent am VfL Wolfsburg sowie über seine Tochter Audi 8,33 Prozent am FC Bayern sowie 19,9 Prozent am FC Ingolstadt. Letztgenannter spielt zwar momentan nur noch in der 3. Liga, doch als ehemaliger Bundesligist haben die Schanzer durchaus den Anspruch, zumindest im Unterhaus vertreten zu sein.