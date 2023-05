Rubio gewinnt verkürzte 13. Giro-Etappe - Kämna weiter Sechster

Der kolumbianische Radprofi Einer Rubio hat die stark verkürzte 13. Etappe des Giro d'Italia gewonnen.

Der Kletterspezialist setzte sich am Freitag vor dem Franzosen Thibaut Pinot und dem Ecuadorianer Jefferson Cepeda durch, die Strecke war wegen schlechter Witterungsbedingungen um mehr als 120 Kilometer verkürzt worden. Der Bremer Lennard Kämna kam als Elfter in der schweizerischen Gemeinde Crans-Montana ins Ziel und ist weiter Sechster in der Gesamtwertung. Der Brite Geraint Thomas bleibt Führender der Italien-Rundfahrt.

Der italienische Teil der Etappe war ausgelassen worden. Statt 199 mussten die Radprofis am Freitag 74,6 Kilometer absolvieren und starteten erst gegen 15.00 Uhr im Schweizer Ort Le Chable. Bereits vor einigen Tagen war der für Freitag geplante 2469 Meter hohe Pass Grosser Sankt Bernhard als höchster geplanter Punkt des diesjährigen Giro wegen Neuschnee und Lawinengefahr aus dem Programm genommen worden.

Am Samstag steht für die Profis die 194 Kilometer lange Strecke zwischen der Stadt Siders in der Schweiz und Cassano Magnago in der italienischen Lombardei an. Nach dem Aufstieg zum Sempione-Pass haben die Giro-Teilnehmer einen langen flachen Abschnitt vor sich.

13. Etappe Borgofranco d'Ivrea/Italien - Crans Montana/Schweiz (207,00 km):

1. Einer Augusto Rubio Reyes (Kolumbien) - Movistar Team 2:16:21 Std.; 2. Thibaut Pinot (Frankreich) - Groupama-FDJ + 6 Sek.; 3. Jefferson Alexander Cepeda Ortiz (Ecuador) - EF Education-EasyPost + 12; 4. Derek Gee (Kanada) - Israel-Premier Tech + 1:01 Min.; 5. Valentin Paret Peintre (Frankreich) - AG2R Citroën Team + 1:29; 6. Hugh Carthy (Großbritannien) - EF Education-EasyPost; 7. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 1:35; 8. Edward Dunbar (Irland) - Team Jayco AlUla; 9. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 10. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma; 11. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe; ... 45. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 11:10

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 13. Etappe:

1. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 3:20:01 Std.; 2. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 2 Sek.; 3. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 22; 4. Andreas Leknessund (Norwegen) - Team DSM + 42; 5. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious + 1:28 Min.; 6. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 1:52; 7. Edward Dunbar (Irland) - Team Jayco AlUla + 2:32; 8. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers + 2:45; 9. Laurens De Plus (Belgien) - Ineos Grenadiers + 3:08; 10. Thibaut Pinot (Frankreich) - Groupama-FDJ + 3:13