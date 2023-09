Rubiales-Nachfolge geklärt: Duka wird neuer UEFA-Vizepräsident

Die UEFA hat den vakanten Posten des zurückgetretenen Luis Rubiales neu besetzt. Der Albaner Armand Duka wird neuer Vizepräsident des Verbands.

Wie der Verband am Dienstag nach einer Sitzung des Exekutivkomitees in Limassol/Zypern mitteilte, wurde Duka als Nachfolger des Spaniers Luis Rubiales bestimmt, der am 10. September seinen Rücktritt eingereicht hatte. Rubiales, der gleichzeitig auch Chef des spanischen Fußballverbandes war, hatte bei der Siegerehrung der Frauen-WM die spanische Spielerin Jenni Hermoso ohne ihre Zustimmung auf den Mund geküsst und damit für einen Skandal gesorgt. Die FIFA hatte Rubiales in der Folge vorläufig gesperrt, in Spanien ermittelt die Justiz. Rubiales hatte schließlich beide Ämter niedergelegt.

Duka wird nun im Exekutivkomitee einer von insgesamt sechs Vizepräsidenten neben dem Schweden Karl-Erik Nilsson, dem ehemaligen polnischen Weltklassespieler Zbigniew Boniek, dem Italiener Gabriele Gravina sowie den Briten Laura McAllister und David Gill. Duka war seit 2019 ein reguläres Mitglied des Exekutivkomitees und rückt nun innerhalb des Gremiums auf.

Der 60 Jahre alte Geschäftsmann wurde als Inhaber einer Geflügelfirma bekannt und gilt als einer der erfolgreichsten Unternehmer seines Heimatlandes. Ab Mitte der 1990er Jahre wirkte er als Sponsor von albanischen Fußballvereinen, 2002 wurde er schließlich zum Präsidenten des albanischen Fußballverbandes gewählt. Diese Rolle hat er bis heute inne.