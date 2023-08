Rubiales entschuldigt sich nach Kuss-Eklat - aber nennt Aufregung "idiotisch"

Spaniens Verbandschef Luis Rubiales hat sich für seinen Kuss auf den Mund von Jenni Hermoso bei der WM-Siegerehrung nun doch entschuldigt, findet den Wirbel aber weiterhin übertrieben.

Zunächst hatte sich Rubiales noch völlig uneinsichtig gezeigt, bei der Abreise aus Australien hatte er den Vorfall aggressiv kommentiert. "Der Kuss mit Jenni? Idioten gibt es überall. Wenn zwei Menschen miteinander eine unwichtige Geste der gegenseitigen Zuneigung teilen, darf man dem Mist, der da gesagt wird, keine Beachtung schenken", sagte er auf dem Weg zum Flughafen in Sydney.

Am Montag klang der 45-Jährige dann doch deutlich kleinlauter. "Es gibt eine Sache, die ich bedauere, und zwar das, was zwischen mir und einer Spielerin passiert ist, zu der ich eine großartige Beziehung unterhalte. Da habe ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht", räumte Rubiales am Montag in einem vom spanischen Fußballverband RFEF veröffentlichten Video ein.

Er habe Hermoso "spontan" und "ohne jede böse Absicht oder bösen Willen" auf den Mund geküsst. "Hier haben wir alle es als etwas Natürliches, Normales betrachtet, aber draußen scheint es einen Aufruhr gegeben zu haben", erklärte er. "Ich muss mich entschuldigen, da führt kein Weg dran vorbei. Und ich muss daraus lernen und verstehen, dass man als Präsident einer so wichtigen Institution wie der RFEF vorsichtiger sein muss, vor allem bei Zeremonien und dieser Art von Angelegenheiten." Er hielt allerdings an seinem Standpunkt fest, dass die Aufregung "idiotisch" sei.

Rubiales fiel schon häufiger unangenehm auf

Rubiales' Aktion hatte für Aufruhr gesorgt, viele fordern den Rücktritt des Verbandsbosses, der während seiner Amtszeit schon häufiger negativ auffiel. So auch zum Beispiel im Oktober 2022, als Textnachrichten veröffentlicht wurden, in denen er über die Erstligaklubs Villarreal, den FC Sevilla und Valencia lästert.

Die spanische Gleichstellungsministerin Irene Montero bezeichnete den Kuss als "eine Form der sexuellen Gewalt". Man dürfe "nicht davon ausgehen, dass Küssen ohne Zustimmung etwas ist, das 'passiert'. Nur ein Ja ist ein Ja." Die Tageszeitung El Pais kommentierte: "Wir schreiben das Jahr 2023, diese Gesten sind nicht zu rechtfertigen". Ein solcher Kuss auf den Mund sei "eine Aggression".

Jenni Hermoso kommentierte die Szene zunächst mit einem "Hat mir nicht gefallen", versuchte später aber, die Wogen zu glätten. "Es war eine ganz spontane gegenseitige Geste aufgrund der großen Freude über den Gewinn einer Weltmeisterschaft", so die 33-Jährige.