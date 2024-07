RTV 1879 Basel verlängert mit Trainer und holt Verstärkung aus Creteil

Nach dem Wiederaufstieg hat der RTV 1879 Basel vorzeitig den Vertrag von Trainer Thomas Haegeli verlängert. Zudem stellten die Schweizer nach mehreren Vertragsverlängerungen mit Edson Imare einen Neuzugang aus Frankreich vor.

Nachdem beide Teams ihre jeweiligen Heimspiele gewonnen hatten, musste das fünfte Spiel der Best-of-Five-Serie Ende Mai die Entscheidung bringen. Und, gingen die Spiele zuvor knapp aus, so explodierte der RTV 1879 Basel nach einem 8:9 zur Pause und schlug Stäfa im Aufstiegsfinale am Ende mit 30:18. Die 1.120 Zuschauer feierten danach die Rückkehr in die höchste Handball-Spielklasse der Schweiz. Für diese Aufgabe stellte der Verein nun einige Weichen.

Vorzeitig verlängerte der RTV 1879 Basel den Vertrag von Trainer Thomas Haegeli um ein Jahr bis 2026. "Thomas hat uns in der vergangenen Saison mit seiner Arbeit als Trainer aber auch als Mensch sehr überzeugt. Die Verlängerung ist auch ein Zeichen an die Mannschaft, dass wir weiterhin auf Kontinuität setzen und an die aktuellen Spieler, wie Trainer glauben", erklärte RTV-Präsident Sven Lüdin zur Verlängerung.

Auch mit einigen Spielern verlängerte der Verein nach dem Aufstieg, unter anderem mit Torhüter Yasin Kühner sowie Jannis Voskamp und Jan Reichmuth. Abseits des Parketts wurde mit dem bisher ehrenamtlich im Vorstand tätigen Chris Stoecklin ein Geschäftsführer installiert. Bereits vor der Finalserie waren Robin Heinis und Romain Peltier als Neuzugänge des Klubs, der als Zweitligist den Sprung ins Final4 des Schweizer Cups schaffte, vorgestellt worden.

Mit dem 25-jährigen Edson Imare steht nun ein weiterer Neuzugang fest: Der Rückraumspieler kommt von Creteil, wo er in der vergangenen Saison in der französischen Liga 53 Treffer in 21 Spielen erzielte. "Mit Edson Imaré runden wir unsere Kaderplanung für die kommende Saison ab. Er wird unserem Team im Aufbau noch mehr Breite verleihen. Und in der Defensive verleiht uns Edson neue Optionen zum Beispiel für offensive Verteidigungssysteme. Wir freuen uns schon heute auf seine Auftritte im Rankhof", so RTV-Sportchef Tom Ryhiner auf der Vereins-Homepage zur Neuverpflichtung des RTV.

