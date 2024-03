Rowe-Nachfolger gefunden: O'Keefe wird neuer Cheftrainer in Nürnberg

Für die Nürnberg Ice Tigers stehen im Sommer zahlreiche Abgänge an, darunter auch auf der Trainerbank. Ein Nachfolger für den bisherigen Coach Tom Rowe ist bereits gefunden.

Stand zuletzt in Innsbruck an der Seitenlinie: Mitch O'Keefe. IMAGO/Daniel Scharinger

Die Nürnberg Ice Tigers setzen bei ihrem anstehenden großen Umbruch auf den kanadischen Trainer Mitch O'Keefe. Der ab Freitag 40 Jahre alte Coach, der in den letzten vier Jahren den HC Innsbruck trainierte, tritt bei den Franken die Nachfolge von Tom Rowe an. Er erhält einen Vertrag bis 2026.

"Mitch O'Keefe hat mich in unseren Gesprächen nicht nur fachlich voll überzeugt, sondern auch den Eindruck gemacht, dass er menschlich sehr gut zu uns passt", sagte Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf. Der neue Ice-Tigers-Trainer hatte zuletzt mit Innsbruck das Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) erreicht.

Trotz großem Umbruch: O'Keefe sieht "viel Potenziel"

Der ehemalige Goalie spielte jahrelang in den Minor Leagues in Nordamerika, sammelte aber auch als Spieler schon Erfahrungen in Europa. Nach drei Jahren beim HC Amiens Somme in Frankreich beendete er 2017 seine aktive Laufbahn, begann 2018 als Torwarttrainer in Innsbruck und arbeitete sich dort bis zum Cheftrainer hoch.

O'Keefe und Ustorf müssen in Nürnberg einen Neuaufbau bewerkstelligen. Neben Rowe, der mit der Düsseldorfer EG in Verbindung gebracht wird, werden bis zu 15 Spieler den Klub verlassen oder keine neuen Verträge mehr erhalten. O'Keefe ist davor aber offensichtlich nicht bange. Die Ice Tigers besäßen "großes Potenzial", sagte er, der Klub habe in der Eishockeywelt "den Ruf eines aufrichtigen und leidenschaftlichen Klubs".