Routinier Zoller muss St. Pauli erst lernen

Der Testlauf für die Bundesliga beim Werder Bremen endete für den Zweitligaspitzenreiter FC St. Pauli mit einem 3:3 (1:1). Im Vordergrund stand aber weniger das Ergebnis als vielmehr der Einbau von einigen Langzeitverletzten.

Etienne Amenyido gehörte nach Kurz-Einsätzen in den zurückliegenden Zweitligapartien am Donnerstagmittag erstmals wieder zur Startelf, Mittelstürmer Maurides sammelte nach seiner Knie-Operation Ende März seine ersten Einsatzminuten, hatte in der Nachspielzeit zudem die große Chance zum Siegtreffer - und mit Simon Zoller feierte die neue Sturmhoffnung endlich das St. Pauli-Debüt.

Zoller: "Muss noch viel aufsaugen"

Der 32-jährige Angreifer war am letzten Tag der Transferperiode aus Bochum gekommen, hatte seitdem an muskulären Problemen laboriert. Auf Platz elf des Weserstadions begann er zentral im Dreiersturm zwischen Oladapo Afolayan und Amenyido, der nach dem Wechsel für Doppeltorschütze Elias Saad weichen musste. Auch Zoller durfte 45 Minuten ran und ist glücklich, dass sein Warten ein Ende hat. "Es hat länger gedauert als erwartet, aber jetzt tat es gut und ich freue mich, dass ich endlich gespielt habe."

Körperlich ist der bundesligaerfahrene Angreifer angekommen auf St. Pauli. "Die Fitness ist da, ich habe die letzten zehn Tage mit der Mannschaft trainiert und bin auf einem guten Weg." Was nun fehlt, ist der Feinschliff, und Zoller verhehlt nicht, das Fabian Hürzelers Fußball durchaus anspruchsvoll ist. "Wenn man das erste Mal auf dem Platz steht, versucht man viel aufzusaugen, wie wir spielen. Es ist etwas komplexer unter Fabian, als ich es in den letzten vier, fünf Jahren kannte. Ich muss noch viel aufsaugen und lernen, und darauf freue ich mich."

Hürzeler mit Abwehrleistung bei Standards unzufrieden

Zoller analysiert das wilde 3:3 als einen Test in dem "ein paar gute Sachen dabei waren. Darauf wollen wir aufbauen." Sein Trainer teilt diese Einschätzung im Hinblick auf die Offensive und seine Reservisten. "Speziell die Jungs, die länger nicht gespielt haben, konnten zeigen, wie gut sie eigentlich sind. Mit der Offensivleistung war ich sehr zufrieden, weil wir viele gute Ansätze hatten." Sein Kritikpunkt ist die Abwehrbereitschaft, insbesondere bei ruhenden Bällen: "Drei Gegentore nach Standards sind zu viel. Das müssen wir abstellen. Denn es wird immer die Basis bleiben, dass wir zu Null spielen."