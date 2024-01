Routinier Stark stellt sich in Halle vor

Auf der Suche nach Verstärkung für seine löchrige Defensive hat der Hallesche FC ein Auge auf den vielseitig einsetzbaren Routinier Yannick Stark geworfen. Der 33-Jährige (218 Zweitliga-, 68 Drittliga-Partien) ist nach einem Engagement in der Türkei seit acht Monaten vereinslos und hielt sich zuletzt in Unterhaching fit. "Die Frage ist, wie schnell er einer Mannschaft helfen kann", hielt sich Sportdirektor Thomas Sobotzik gegenüber dem MDR noch bedeckt. Stark spielte in Deutschland für Darmstadt 98, den FSV Frankfurt, 1860 München, den MSV Duisburg und Dynamo Dresden.