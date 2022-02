Routinier Rudy als Musterbeispiel

Für Sebastian Rudy und Havard Nordtveit ist derzeit bei der TSG Hoffenheim nur eine Rolle als Einwechselspieler vorgesehen, das 2:1 beim VfL Wolfsburg demonstriert: Die beiden Routiniers, eigentlich Führungsspieler, nehmen die manchmal undankbare Aufgabe an.

Ein feiner Chipball in die Tiefe auf Pavel Kaderabek, dessen Kopfballhereingabe Jacob Bruun Larsen spektakulär zum 1:1 verwandelte - Rudy darf sich einen gehörigen Anteil an diesem wichtigen Auswärtsdreier ans Revers heften. "Sebi und Jacob hatten maßgeblichen Anteil an dem 1:1 und auch an dem 2:1", attestierte auch Sebastian Hoeneß. Der Trainer hatte Rudy zwei Tage vor der Fahrt nach Niedersachsen noch Hoffnung auf einen Startelfeinsatz gemacht, stattdessen entschied er sich für Christoph Baumgartner als Nebenmann von Diadie Samassekou im Mittelfeldzentrum.

Rudy aber focht das nicht an, der 31-Jährige kam in der 70. Minute für Samassekou, vier Minuten später gelang ihm der öffnende Pass auf Kaderabek. Der Ex-Nationalspieler agiert trotz Reservisten-Rolle - der letzte Startelfeinsatz datiert vom 15. Dezember 2021 - hochprofessionell, schnappt sich auch mal die Jungen, lässt sie von seiner Erfahrung profitieren.

Wir haben in der zweiten Halbzeit Mentalität und Willen gezeigt. Havard Nordtveit

Ähnlich verhält es sich bei Nordtveit, der in dieser Bundesliga-Saison noch kein einziges Mal auf dem Rasen stand, wenn ein Schiedsrichter eine TSG-Partie anpfiff. "Wir haben in der zweiten Halbzeit Mentalität und Willen gezeigt", unterstrich Nordtveit, der kurz vor der Pause kam und solide im Zentrum verteidigte. Nach dieser Serie geht es sehr wahrscheinlich für ihn zurück in die Heimat, zuvor aber ist er noch gefragt etwa als Ersatz für Kevin Vogt, wie am Samstag. Vogts Auswechslung übrigens ist der große Wermutstropfen für die Kraichgauer. Hoeneß befürchtet nach einem Stich im Adduktorenbereich etwas Strukturelles beim 30-Jährigen, Untersuchungen am Sonntag und Montag sollen Aufschluss geben. Immerhin weiß der Coach: Rudy und Nordtveit stehen bereit, um die Bresche zu springen.