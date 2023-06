Routinier Pusch verlängert in Duisburg

Kolja Pusch bleibt dem MSV Duisburg über das Saisonende hinaus erhalten.

Wie der Drittligist am Mittwoch bekanngab, hat Kolja Pusch seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis 2024 verlängert. Der Mittelfeldspieler geht damit in seine dritte Saison beim MSV. "Kolja hat seine fußballerischen Qualitäten und seine Bedeutung für unsere Mannschaft in den beiden Jahren hier unter Beweis gestellt, ohne dabei sich in den Vordergrund zu stellen", wird Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp in einer Mitteilung zitiert.

Pusch kam 2021 vom KFC Uerdingen nach Duisburg. Zuvor spielte der heute 30-Jährige in der österreichischen Bundesliga für Admira Wacker Mödling, beim 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga sowie für Jahn Regensburg und den Chemnitzer FC in der 3. Liga. Ausgebildet wurde er bei Bayer Leverkusen.

"Kolja tut uns mit seiner Erfahrung und seiner Rolle innerhalb der Kabine extrem gut. Den jungen Spielern kann er mit seiner Art Halt geben, zudem wird Kolja mit seinen Standardsituationen und seiner Spielintelligenz weiterhin ein Eckpfeiler der Mannschaft sein", erklärt Cheftrainer Torsten Ziegner.

Pusch, der in der abgelaufenen Saison 30 Spiele bestritten hat (fünf Tore, kicker-Note 3,33), betont: "Ich sehe mich als Offensivspieler und als Verteidiger in vorderster Reihe. Mit diesem Spirit will ich gemeinsam mit der Mannschaft daran arbeiten, mehr Heimsiege zu feiern."