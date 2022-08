Routinier mit Torriecher: Germania Halberstadt holt Eilers

Die Regionalliga Nordost ist um einen bekannten Namen reicher: Justin Eilers (34), der seine sportliche Glanzzeit bei Dynamo Dresden hatte, wechselt zum VfB Germania Halberstadt.

Justin Eilers wurde in Braunschweig geboren und lernte dort auch das Fußballspielen. Seine sportliche Karriere führte ihn über die Stationen Braunschweig, Bochum, Goslar und Wolfsburg zu Dynamo Dresden in die 3. Liga. Für die Sachsen absolvierte er insgesamt 81 Spiele und erzielte 46 Tore, dreimal kam er im DFB Pokal zum Einsatz. In der Saison 2015/16 wurde er zudem zum Drittliga-Spieler des Jahres gewählt. So wurden auch die Verantwortlichen beim SV Werder Bremen auf ihn aufmerksam, wo er zum Kader des Bundesligisten gehörte. Zu einem Einsatz im deutschen Oberhaus kam es allerdings nicht.

Nach einem Abstecher zu Apollon Smyrnis in die erste griechische Liga komplettierten weitere Drittligastationen bei Lotte, Verl und Halle Eilers bisherige Karriere. Wohnlich wieder in Braunschweig angesiedelt, steht nun die berufliche Weiterentwicklung abseits des Fußballs im Vordergrund. Über langjährige Kontakte seines Beraters kam nun der VfB Germania Halberstadt ins Spiel.

"Wir freuen das wir mit Justin Eilers einen erfahrenen Spieler für unsere sehr junge Mannschaft gewinnen konnten, der in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er auch einen Torriecher hat", schreiben die Germanen in ihrer Pressemeldung. Eilers solle künftig seinen Teil dazu beitragen, dass in Halberstadt attraktiver und torreicher Fußball gespielt werde.