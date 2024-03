Routinier Kempe: "Die Tabelle ist saueng"

Acht Spieltage vor Saisonende sieht es nicht gut aus für Schlusslicht SV Darmstadt 98. Trotzdem ist das Team um Routinier Tobias Kempe weit davon entfernt aufzugeben. Jeder im Verein glaube weiter an den Bundesliga-Klassenerhalt, sagte der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler.

Tobias Kempe ist der Mann für die ganz wichtigen Tore am letzten Spieltag. In der Saison 2014/15 schoss er den SV Darmstadt 98 zum Bundesliga-Aufstieg. Drei Jahre später rettete er das Team mit einem Treffer vor dem Abstieg in die 3. Liga.

Damit es auch in dieser Saison noch ein Happy End für die Lilien geben kann, sind die kommenden Wochen entscheidend. Da spielt das aktuelle Bundesliga-Schlusslicht gegen Bochum, Mainz und Köln - die drei nächstplatzierten Teams in der Tabelle. "Wir haben jetzt noch viele wichtige Spiele vor der Brust. Und für die wollen wir gewappnet sein", sagt Kempe.

In der Länderspielpause absolviert das Team von Trainer Torsten Lieberknecht deswegen ein volles Trainingsprogramm, verzichtet sogar auch mögliche freie Tage. In Ermangelung eines geeigneten Gegners ist zudem für Freitag ein internes Testspiel unter Wettkampfbedingungen angepeilt.

"Gemeinsam können wir das schaffen"

Jeder Einzelne glaube an den Klassenerhalt. "Das sieht man in der täglichen Arbeit, das sieht man in den Trainingseinheiten, das sieht man an den Ansprachen der Führungsspieler und des Trainerteams", betont der nach Kapitän Fabian Holland dienstälteste Lilien-Spieler.

Nachdem es beim 0:6-Heimdebakel vor gut zwei Wochen gegen Augsburg einen Becherwurf und Handgreiflichkeiten unter den eigenen Anhängern gegeben hatte, habe man zuletzt beim Spiel gegen Bayern München wieder gesehen, dass auch die Fans zu 100 Prozent hinter dem Team stünden. "Gemeinsam können wir das schaffen", glaubt Kempe.

Alter erfordert Extra-Schichten

Dass die Mannschaft seit nunmehr 20 Spielen ohne Sieg ist, sei unbestritten eine schwierige Situation. "Aber man sieht die Tabelle. Die ist saueng", sagt er. Es sei absolut möglich, zumindest den Sprung auf den Relegationsplatz zu schaffen.

Kempe gehört in der laufenden Saison mit seinen 34 Jahren weiter zum Stamm, ist aber nicht mehr jedes Spiel in der Startelf gesetzt. In den vergangenen Wochen habe er zwischenzeitlich kürzertreten müssen, weil er krank gewesen sei. "Da war ich ein bisschen raus. In dem Alter musst du nochmal ein bisschen extra schuften, um wieder ranzukommen", erklärt er.

Vertrag läuft noch bis 2025

Gegen Leipzig und gegen Bayern stand er zuletzt wieder in der Startformation und verlieh dem Team Stabilität. "Ich bin fit und versuche, mit meiner Erfahrung den Jungs zu helfen", sagt er. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2025.

Sein Ziel ist, bis dahin auch weiter auf dem Platz zu stehen. "Solange ich gesund bin, werde ich da auch keinen Schritt weniger machen, eher mehr", verspricht er. "Schließlich will ich solange wie möglich diesen wundervollen Sport ausüben."