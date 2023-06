Routinier Gaus verlängert beim 1. FC Saarbrücken

Der 1. FC Saarbrücken hat den auslaufenden Vertrag von Marcel Gaus für die nächste Saison verlängert. Der 33-Jährige schloss sich dem FCS im Winter an und spielte sich schnell in die erste Elf.

Einen Tag nach der Vertragsverlängerung von Kapitän Manuel Zeitz hat der 1. FC Saarbrücken den Vertrag des nächsten Routiniers verlängert. Auch Marcel Gaus wird den Saarländern für die kommende Drittliga-Saison erhalten bleiben.

Der Linksverteidiger schloss sich dem FCS erst im vergangenen Winter an, nachdem er in der Hinrunde noch ohne Arbeitgeber war. Nach kurzer Eingewöhnungszeit - das erste Spiel verpasste Gaus mit muskulären Problemen, anschließend kam er zunächst viermal von der Bank - spielte sich der erfahrene Mann schnell in die Stammelf von Trainer Rüdiger Ziehl. In den letzten sieben Ligaspielen beackerte der 33-Jährige die linke Seite jeweils von Beginn an.

Insgesamt kommt Gaus in seinem ersten halben Jahr auf drei Pokal- und 14 Liga-Einsätze (zwei Tore, zwei Vorlagen). Im März verpasste er zwei Spiele gesperrt, nachdem er im Spiel gegen Bayreuth zur Notbremse griff und Rot sah.

Gaus "hat bewiesen, wie wertvoll er sein kann"

"Marcel hat nach extrem kurzer Eingewöhnungszeit in der Rückrunde bewiesen, wie wertvoll er mit seiner Erfahrung für uns sein kann", resümierte Ziehl, Trainer und Manager in Personalunion. Insgesamt absolvierte Gaus bereits 233 Spiele in der 2. Bundesliga (28 Tore, 27 Vorlagen). Hinzu kommen 82 Drittliga-Einsätze (zwölf Tore, acht Vorlagen).

Der Coach etablierte im Laufe der Saison die Dreierkette in Saarbrücken. Dementsprechend erklärte er: "Die gute Besetzung unserer Außenbahnen ist ein wichtiger Baustein für unser künftiges Mannschaftsgefüge. Deshalb freue ich mich über seinen Verbleib beim FCS."

Auf Neuzugänge müssen die FCS-Fans allerdings weiterhin warten. Während bereits zwölf Spieler verabschiedet wurden, darunter auch Leistungsträger Dave Gnaase (VfL Osnabrück) und Torjäger Adriano Grimaldi (SC Paderborn), konnten die Verantwortlichen noch keine Verpflichtung präsentieren.