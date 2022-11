Routine sorgt für Entspannung - und immer häufiger für ein Lächeln

Die WM ist nun schon gut eine Woche alt - und es ist auch Routine in die Prozeduren gekommen, auch bei den Sicherheitskräften, die gründlich arbeiten, aber weit weniger herrschend oder gar feindselig wie zum Teil 2018 in Russland oder 2016 in Frankreich sind.

Wenn diese sechs Buchstaben nicht wären, man könnte sie glatt für Moto-Cross-Fahrer in einer Rennpause halten, mit Cap, ohne Helm. "POLICE" steht klein auf der sportlichen, überwiegend schwarzen Kleidung mit roten und blauen Streifen und in einem Design, das eine Racing-, weil Zielflaggen-Anmutung hat.

Die Uniform, die so gar nicht nach Uniform aussieht, ähnelt auch noch dem Outfit der laut Aufschrift privaten Sicherheitskräfte, die in den Stadien und dem "Main Media Centre" (MMC) Dienst schieben. In großer Zahl, rund um die Uhr.

Mit der Zeit wird das Personal an den Sicherheitsschleusen merklich entspannter. Die tägliche Übung erleichtert den Umgang, es wird vertrauter. Wo der Zugang für die Medienmenschen zum Ahmed Bin Ali Stadium in Al-Rayyan am Montag vor einer Woche in exakter Folge dirigiert und geregelt wurde, ist der Verantwortliche an diesem Dienstag zu Scherzen mit den Besuchern sowie seiner Einheit aufgelegt.

"Welcome"

Der sich ständig wiederholende Prozess des Ein- und Aus-Checkens, des Durchleuchtens wird immer häufiger mit einem Lächeln, einem sich freundlich In-die-Augen-Schauen begleitet. "Welcome" ist zur anhaltenden Begrüßungsformel geworden.

Die Prozedur an den Eingängen ist standardisiert, gründlich - weit weniger herrschend oder gar feindselig wie zum Teil 2018 in Russland oder 2016 in Frankreich.

Nicht alles kann dargelegt werden

Die Schulung der katarischen Sicherheitskräfte, die für die Steuerung von Zuschauern bei Sport-Großereignissen zuständig sind, ist offensichtlich gelungen. Festzuhalten ist an dieser Stelle: Es handelt sich hier um die Beobachtung des Alltäglichen. Nach gewalttätigen Vorkommnissen beim Spiel des Iran gegen die USA ist ein dänischer Journalist, wie er berichtet, vorübergehend festgehalten worden, weil er das gefilmt hatte. Die Tätigkeit und das Verhalten mutmaßlich verdeckt operierender Kräfte kann nicht dargelegt werden.

Beim Spiel Wales-England gibt es unmittelbar neben den Presseplätzen Aufregung um einen ungehaltenen Zuschauer, der offenbar mit seiner Platzierung nicht glücklich ist. Immer wieder reden Ordner auf ihn ein, holen schließlich einen Vorgesetzten zur Hilfe, die Situation endet folgenlos. Deeskalation gelungen.

Putzig klingt sowieso diesmal die Nachricht, die seit den 1990er Jahren fast wörtlich immer kommt, wenn eine EM oder WM ansteht:

"Die deutsche Polizei schickt insgesamt acht Polizisten zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar. Sie sollen die Sicherheitsbehörden vor Ort bei den Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft unterstützen. Darunter sind auch drei Polizisten aus Nordrhein-Westfalen. Koordiniert wird der Einsatz von der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW in Duisburg in Kooperation mit dem Bundeskriminalamt (BKA) und der Bundespolizei. "Vorrangiges Ziel ist es, gewalttätige Auseinandersetzungen unter Beteiligung deutscher Fußballanhänger und damit eine Ansehensschädigung der Bundesrepublik Deutschland im Ausland zu verhindern."

Polizeiexperten, die "sich in den deutschen Fanszenen auskennen, potenzielle Gewalttäter identifizieren und davon abhalten, die WM als Bühne für Randale zu nutzen", dürften nicht wirklich zum Einsatz kommen müssen. Sinnvoll aber ist gewiss ein weiterer Auftrag der Delegation: Als "Unterstützer und Problemlöser" da zu sein, wenn den Kollegen im Wüstenstaat "Verständnis für fantypisches Verhalten" vermittelt werden sollte, "damit es nicht zu Fehlinterpretationen kommt".

