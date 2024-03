Rouault muss operiert werden und fällt lange aus

Der 2:0-Sieg gegen Union Berlin kommt den VfB Stuttgart im Nachhinein teuer zu stehen, denn Anthony Rouault hat sich am Freitagabend eine schwere Gesichtsverletzung zugezogen, muss operiert werden und fällt lange aus.

Da sich Rouault vor mehreren Wochen bereits das Nasenbein gebrochen hatte, spielte der Franzose zuletzt schon mit Gesichtsmaske. Auch gegen die Berliner hatte der 22-Jährige den Karbonschutz, der ihn allerdings nicht vor der nächsten Gesichtsverletzung bewahrte, wie der VfB Stuttgart am Samstagmorgen mitteilte.

Der Innenverteidiger zog sich einen Bruch des Unterkiefers zu und müsse operiert werden, so die Schwaben. Die Ausfallzeit wird auf vier bis sechs Wochen beziffert. Rouault war beim 2:0-Sieg gegen die Berliner bereits vor der Pause heftig mit Robin Gosens zusammengerasselt und musste behandelt werden. Schnell zeigte er dabei Probleme mit seinem Unterkiefer an, spielte aber noch über zwanzig Minuten weiter. Erst zur zweiten Hälfte wurde er ausgewechselt und von Waldemar Anton (Oberschenkelprobleme unter der Woche) ersetzt.

Zagadou fehlt mindestens bis Saisonende

Damit muss Sebastian Hoeneß in den nächsten Wochen nach Dan-Axel Zagadou (Kreuzbandriss) schon den zweiten Innenverteidiger ersetzen. Rouault war erst im Sommer vom FC Toulouse an den Neckar gewechselt und in dieser Woche vom VfB fest verpflichtet worden.

Der technisch beschlagene und spielstarke Jungprofi kam bisher schon auf 18 Spiele (kicker-Durchschnittsnote 3,17). In der Rückrunde kam der Franzose in fast allen Spielen zum Einsatz und gehörte meist zur Startformation, nachdem sich Zagadou in den Krankenstand verabschiedet hatte.

Kommenden Samstag bestreitet der VfB das Topspiel am Samstagabend bei der TSG Hoffenheim. Nach der Länderspielpause geht es gegen Heidenheim weiter, ehe die wichtige Partie bei Borussia Dortmund (6. April) ansteht - für Rouault wohl noch zu früh (hier geht es zum Restprogramm des VfB...).