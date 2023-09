Rouault fehlt noch der nötige Rhythmus

Seit knapp zwei Wochen ist Anthony Rouault beim VfB Stuttgart und hat sich gut integriert. Was dem Franzosen am meisten noch fehlt, ist laut Sebastian Hoeneß Spielrhythmus.

Er war das Schnäppchen zum Ende der Transferperiode, der gesuchte Nachfolger für den zu West Ham United abgewanderten Konstantinos Mavropanos, der neue Innenverteidiger zur Komplettierung des Kaders: Anthony Rouault vom FC Toulouse. Stunden vor Schließen der Wechselzeit, verpflichtete der VfB den 22-Jährigen Abwehrspieler. Leihweise und zum Nulltarif bis Ende Juni 2024. Allerdings mit einer verpflichtenden Kaufoption über rund drei Millionen Euro, die dann greift, wenn der VfB den Klassenerhalt schafft.

Mittlerweile ist der Jungprofi bei den Schwaben auch dank der Hilfe seiner Landsleute Enzo Millot, Silas oder Dan-Axel Zagadou bestens integriert. Im Testspiel vor einer knappen Woche gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen durfte Rouault sogar erstmals das Trikot des schwäbischen Traditionsvereins tragen und machte seine Sache ordentlich.

"Das war eine solide Leistung", so Sebastian Hoeneß, der die Qualitäten des Innenverteidigers hervorhebt. "Eine gewisse Ruhe am Ball und der Punch im Zweikampf" seien unübersehbar. Allerdings sei auch die andere Seite der Medaille aufgefallen. "Was ihm fehlt, ist noch der Rhythmus", sagt der Cheftrainer, der dies an "ein, zwei Leichtsinnsfehlern" festmacht. Die allerdings Hoeneß nicht überraschen, zumal sein Neuzugang seit mehreren Wochen ohne Spielpraxis ist.

Rouault braucht Geduld

Die wird er sich nach und nach holen dürfen. Allerdings ist Geduld gefragt. Die Viererkette mit Pascal Stenzel, Waldemar Anton, Zagadou und Hiroki Ito steht und hat sich auch - vor allem in den beiden Heimspielen gegen Bochum und Freiburg (beide 5:0) - bewährt. Rouault muss sich hinten anstellen und warten.

Vagnoman macht Fortschritte

Wie auch Josha Vagnoman. Der Rechtsverteidiger, der im Endspurt der vergangenen Saison richtig gute Auftritte hinlegte, ist allerdings auf dem Weg zurück. Nach mittlerweile fast drei Monaten Pause wegen einer Fußverletzung durfte der Ex-Hamburger heute wieder mit dem Ball arbeiten. Individuell absolvierte Vagnoman kleinere Übungen, ließ den Ball unter anderem am Boden und aus der Luft prallen. Seine Rückkehr ins Mannschaftstraining wird der nächste Schritt zurück sein. Die in den Spielbetrieb wird allerdings noch etwas brauchen. Zumal man kein Risiko in Form eines Rückschlags eingehen möchte, der im schlimmsten Fall sogar eine Operation nötig machen könnte.