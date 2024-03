Rouault bleibt fix bis 2027

Während Waldemar Anton wegen einer Oberschenkelprellung am Dienstag nur individuell trainieren kann, steht Anthony Rouault vor der Umwandlung seines Leihvertrags. Der Franzose wird fester Teil des Kaders samt Kontrakt bis Ende Juni 2027.

Bleibt bis 2027 in Stuttgart: Anthony Rouault. Getty Images

Der Innenverteidiger ist zwar kein Schnäppchen, wie Maximilian Mittelstädt, der im vergangenen Sommer für rund 500.000 Euro von Hertha BSC geholt wurde und alle Erwartungen mehr als übertroffen hat. Allerdings hat auch Rouault in der bisherigen Spielzeit gezeigt, dass Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth auch bei ihm ein feines Näschen bewiesen hat.

Rouault kostet rund 3 Millionen Euro

Der 22-Jährige, über den vor dessen Wechsel von Ligue-1-Klub FC Toulouse nach Stuttgart wenig bis gar nichts bekannt war, hat in 17 Bundesliga- und zwei DFB-Pokalspielen seine Wertigkeit längst unterstrichen. Mit einem kicker-Notenschnitt von 3,17 und zwei Assists steht der Verteidiger sogar besser da, als Abwehrkollege Dan-Axel Zagadou, dessen Wert bei 3,24 liegt, und den Rouault immer mal wieder vertreten durfte. Der frühere Dortmunder wird mindestens bis zum Saisonende wegen eines Kreuzbandrisses samt Operation ausfallen. Die Chance für Rouault weiter Boden gutzumachen.

In der Rückrunde ist der technisch beschlagene und spielstarke Jungprofi, der ohne Leihgebühr, aber mit dem Passus einer verpflichtenden Kaufoption im Vertrag aus Toulouse kam, regelmäßig zum Einsatz gekommen. Selbst ein Nasenbeinbruch, der eine Operation zur Folge hatte, konnte ihn nur einmal bremsen. Nachdem der Klassenerhalt des Traditionsvereins vom Neckar mit 50 Zählern auch rechnerisch sicher ist, tritt die vereinbarte Kaufpflicht in Kraft. Für rund drei Millionen Euro wird der Mann mit der Maske ein Schwabe.

Anton wird wohl fit für Union

Vor Kurzem hat auch Waldemar Anton seinen im Juni 2025 auslaufenden Kontrakt bis 2027 ausgedehnt. Der 27-Jährige, der sich Hoffnungen auf eine baldige Nominierung für die Nationalmannschaft macht, verpasste am Dienstag den Start in die Vorbereitung auf die Partie am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Union Berlin.

Der Kapitän erlitt beim 3:2 beim VfL Wolfsburg eine Oberschenkelprellung und übte abseits des Mannschaftstrainings individuell. Hinter Antons Einsatz am Freitag gegen die Berliner steht nach aktuellem Stand trotz der Kürze der Zeit nur ein kleines Fragezeichen. Im Notfall stünde Rouault bereit.