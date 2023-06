Rottenberg im Interview: "So stelle ich mir mein Torwartspiel vor"

In Zeiten der Pandemie machte die Torwart-Koordinatorin der DFB-Juniorinnen aus der Not eine Tugend. Um Kontakt mit ihren Top-Spielerinnen zu halten und ihre Entwicklung zu fördern, initiierte sie ein digitales Training mit tatkräftiger Unterstützung vor Ort. Der Erfolg blieb nicht aus. Das Projekt soll weitergehen.

Wie reifte die Idee eines Mentoring für talentierte Torhüterinnen, Frau Rottenberg?

Silke Rottenberg: Seit 2009 habe ich mir schon immer mal gewünscht, gerade Mädchen, die bei den Jungen spielen, besser begleiten zu können. Den großen Impuls haben tatsächlich die Pandemie, die schwierigen Umstände für ein leistungsorientiertes Training und die daraus entstehenden Notwendigkeiten gegeben.

Christian Lasch von Fortuna Düsseldorf, DFB-Referent und Torwarttrainer, und ich haben uns überlegt, was wir für Torhüterinnen tun können, die ansonsten in ihrer Entwicklung stehen geblieben wären. Wir haben gemeinsam Ziele für diese Torhüterinnen definiert - sportliche, persönliche. Und wir haben uns gefragt, wie wir sie bestmöglich erreichen und unterstützen können. So ist das Modell entstanden.

Welche Voraussetzungen mussten sie schaffen?

Vor allem brauchten wir tatkräftige Unterstützung dort, wo die Mädchen zu Hause sind und trainieren. Gesucht waren eben Mentoren, die die Spielerinnen regelmäßig im Training und in den Spielen sehen, fachlich auf der Höhe sind, sich somit also als ideale Bezugspersonen und Ansprechpartner eignen. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes "vor Ort", eng dran an den Talenten. Wir stehen im regelmäßigen Kontakt, schicken Informationen und Spielclips hin und her und sprechen darüber. Das ist viel besser, als wenn nur hier und da immer wieder wechselnde Personen mit der Spielerin arbeiten, eine konstante, fachlich und menschlich passende Bezugsperson also.

Was stand inhaltlich am Anfang des Programms?

Als Basis dient eine Art SWOT-Analyse (Strength-Weaknesses-Opportunities-Threats, d. Red.). Da wird sozusagen alles ausgelotet, was wir für den Start und die optimale Begleitung wissen müssen, ehe es losgeht. Natürlich passen wir die Informationen fortlaufend an. Alle Torhüterinnen, denen wir dieses Modell vorgestellt haben, waren begeistert.

Was sind die fachlichen Inhalte des Torwarttrainings im Mentoring-Programm?

Ausgangspunkt unserer Arbeit ist der Leitfaden Torwartspiel, den wir vor einigen Jahren beim DFB erstellt haben. Da geht es um Techniken und Technikmuster. Den jüngeren Torhüterinnen vermitteln wir die Basistechniken analytisch, das heißt: wir üben sie isoliert ein. Das Motto für die begleitenden Lernziele trägt die Überschrift: "So stelle ich mir mein Torwartspiel vor". Im Blick müssen wir dabei auch immer ein wenig den Lernfortschritt haben. Wir wollen Leistung entwickeln und haben dafür natürlich nicht endlos viel Zeit.

Die Lüneburgerin Paula Hoppe trainiert mit ihrem Mentor Sven Kathmann. Was zeichnet diese Zusammenarbeit aus?

Es ist generell nicht einfach, für ein solches Projekt die geeigneten Trainer zu finden, die ich gerne auch Kümmerer nenne. Sven Kathmann ist in Lüneburg so ein Kollege. Er kennt Paula, ihr persönliches Umfeld, ja, ihre ganze Lebenssituation und ihre Ziele. Er hat auch ein Auge für die wichtigen kleinen Dinge. Auch für Probleme, die mal auftauchen.

Paula Hoppe ist da anfangs ein Paradebeispiel gewesen. Sie wohnt ziemlich außerhalb von Lüneburg, also, mit Verlaub, irgendwo im Nirgendwo. Da gab es kaum Möglichkeiten, geschweige denn ein Fitnessstudio oder ähnliches, um angemessen zu trainieren. Dann haben wir von der Akademie aus ein Pilotprogramm mit fünf Mädchen gestartet, die daheim bei den Jungen mitspielen. Wir haben die ausgeguckt, die schon etwas mitbringen und intensiv weiter gefördert werden sollten. Das waren drei Spielerinnen des Jahrgangs 2006 und je eine der Jahrgänge 2005 und 2007.

Welches Zwischenfazit ziehen Sie?

Paula war stets extrem fleißig und wir brauchten einfach diese wöchentlichen Trainingseinheiten als angemessene Begleitung, um ihr Talent weiter zu fördern. Sie musste sich mit dem Start des Mentorings nicht mehr allein um alles kümmern. Sie und die anderen Torhüterinnen aus dem Programm haben sich extrem weiterentwickelt.

Unsere Wunschvorstellung ist, die Mädchen aus den Jungen-Mannschaften zu den Frauen-Bundesligisten zu bringen. Anne Moll aus Meerbusch ist nach Leverkusen gewechselt, Sina Tölzel setzt ihren Weg in Nürnberg fort, Romy Bräutigam in Hoffenheim.

Bringt das Training via Mentoring Sie insgesamt in der Nachwuchsförderung für die Nationalteams voran?

Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass die Mädchen auf die Torwartposition fliegen und wir dort sofort eine Vielzahl vielversprechender Kandidatinnen finden. Da laufe ich immer noch gewissermaßen wie mit einer Wünschelrute durch Deutschland. Umso wichtiger ist es, die Talente zu finden und sie festzuhalten, mit einer angemessenen, hochwertigen und umfassenden Begleitung. Da gibt es auch nach den ersten Jahren noch viel zu organisieren.

Natürlich wäre es auch großartig, wenn wir noch mehr erfahrene Spielerinnen dafür begeistern können, die Jüngeren zu betreuen. Der Vorbildcharakter solcher Patenschaften, wie man es vielleicht nennen könnte, ist immens wichtig. Sophie Klein, eine U-15-Torhüterin in Illertissen, wird zum Beispiel von der ehemaligen Torhüterin Lisa Hartmann als Mentorin begleitet. Wer selbst einmal Torhüterin auf hohem Niveau war, kann die eigene Erfahrung einbringen, kennt die Baustellen und Befindlichkeiten und vor allem den Kopf einer Torhüterin. Das ist unbezahlbar!

Überprüfen und hinterfragen Sie das Mentoring-Programm fortlaufend?

Ja, klar. Wir haben mit den Mentoren regelmäßige Online-Treffen organisiert. Jeder sammelt ja vor Ort andere Erkenntnisse, hat andere Baustellen. Deshalb ist der Austausch so wichtig. So können wir uns gegenseitig befruchten, unsere Erfahrungen spielen lassen. So wächst auch ein Vertrauensverhältnis untereinander, trotz der räumlichen Distanzen.

Wie wichtig ist die Einstellung der Mädchen für ein Gelingen des Projekts?

Sehr wichtig. Es geht uns ja nicht darum, das "Goldene Tablett" zu reichen. Die Mädchen müssen mitarbeiten. Sie müssen schon selbst wissen: Was will ich? Wo will ich hin in meiner Karriere? An welchen Stellschrauben muss ich noch drehen? Sie müssen sich selbst mit ihrem Sport, ihrem Umfeld, ihren Lebensbedingungen beschäftigen. Dahin leiten wir sie ausdrücklich. Es geht doch schließlich darum, dass sie als eigenständige Persönlichkeiten reifen. Nur so können sie später die Anforderungen des Leistungssports meistern.

Wie sehen Sie die Zukunft des Mentoring-Programms?

Es gibt nur eine Zukunft, wenn der DFB das Programm weiter so wertschätzt und fördert wie bisher. Das Interesse ist groß und das bestätigt meine Eindrücke und die top Arbeit aller Beteiligten. Zwar war die Pandemie ein Grund für den Start, aber mit Abklingen der Pandemie ist unsere Geschichte noch lange nicht zu Ende.

Ich bin sehr dankbar, wenn das Projekt weiter gefördert wird. Vielleicht ist es unser größter Erfolg, wenn alle sagen, so ein Projekt darf keine Eintagsfliege bleiben, sondern wir wollen so daran weiterstricken, dass wir nachhaltig über Jahre davon profitieren. Immer in dem Bestreben, die ehrgeizigen Mädchen optimal dorthin zu begleiten, wo sie selbst immer hinwollten.