Rotsperre aus der Vorsaison: Coman im Supercup spielberechtigt

Kingsley Coman (26) steht dem FC Bayern im Supercup bei RB Leipzig zur Verfügung. Nach seiner Rotsperre aus der Vorsaison war das nicht klar gewesen.

Das DFB-Sportgericht sperrte Coman für drei Spiele, das erste saß er bereits beim Saisonfinale in Wolfsburg (2:2) ab. Unklar war bislang, ob der Münchner Leistungsträger am Samstag im Supercup in Leipzig (Anpfiff 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und anschließend beim Saisonauftakt in Frankfurt fehlen wird - oder aber im Supercup spielen darf und die ersten beiden Bundesliga-Partien verpasst.

Hintergrund: In der DFB-Mitteilung hieß es im Mai, dass "der Spieler darüber hinaus bis zum Ablauf der Sperre auch für alle anderen Pflichtspiele seines Vereins gesperrt" sei. Als Pflichtspiel gilt auch der Supercup. Beim FC Bayern war man trotzdem ­- zwar nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber letztlich zu Recht - davon ausgegangen, Coman in Leipzig einsetzen zu können.

Die Regel zielt auf Meisterschafts- und Pokalspiele

Ein DFB-Sprecher teilte auf kicker-Nachfrage mit: "Coman ist im Supercup spielberechtigt, da sich die Sperre von drei Pflichtspielen laut Urteil auf Meisterschafts- und/oder DFB-Pokalspiele bezieht." Der Passus in der ursprünglichen Mitteilung - "alle anderen Pflichtspiele des Vereins" - soll offenbar lediglich davon abhalten, einen Spieler beispielsweise in der 2. Mannschaft einzusetzen.

Heißt: Im Supercup darf Coman, der beim Testspiel gegen Manchester City (0:1) noch aufgrund von Schonungsmaßnahmen vorzeitig ausgewechselt wurde, nun offiziell mitwirken. Er wird anschließend die Bundesliga-Spiele in Frankfurt und gegen Wolfsburg verpassen.