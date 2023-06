Rothe: Neuer Vertrag beim BVB, Spielpraxis in Kiel

Bei Borussia Dortmund ist Tom Rothe nach der Unterschrift unter einen neuen Vertrag lange gebunden, spielen wird der 18-Jährige aber für Holstein Kiel.

Bundesliga-Luft hat Tom Rothe schon geschnuppert, die Champions-League-Hymne durfte er auch schon genießen: Sieben Einsätze in Pflichtspielen bei den Profis von Borussia Dortmund stehen in der Vita des Linksverteidigers, der vergangene Saison zudem 13-mal in der Startelf der Zweitvertretung des BVB in der 3. Liga zu finden und auch im A-Jugend-Finale für die U 19 der Schwarz-Gelben (2:4 n.V. gegen Mainz) aufgelaufen war.

Nun geht es für Rothe in der 2. Liga weiter. Zunächst hat der BVB den Vertrag des Abwehrspielers bis zum 30. Juni 2026 verlängert, um ihn dann für ein Jahr ohne Kaufoption zu Holstein Kiel auszuleihen. Bei den Störchen soll der U-19-Nationalspieler Spielpraxis sammeln.

"Wir glauben fest an die Qualität von Tom und möchten dies mit einer langfristigen Vertragsverlängerung untermauern", erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, um dann die Leihe zur KSV zu begründen: "Im nächsten Schritt ist es für ihn wichtig, möglichst häufig auf dem Rasen zu stehen und im Wettkampfmodus weitere Erfahrung zu sammeln. Wir sind überzeugt, dass ihm das in Kiel gelingen wird."

"Kiel die ideale Station"

"Ich bin sehr glücklich über meine Vertragsverlängerung in Dortmund", meinte Rothe, "freue mich jetzt aber erst einmal auf die Herausforderung bei Holstein Kiel. Ich möchte mich in der kommenden Saison weiterentwickeln und auf dem Platz mehr Verantwortung übernehmen. Dafür ist Kiel die ideale Station. Ich bin froh, dass diese Leihe so schnell funktioniert hat und ich ab morgen bei Holstein ins Training einsteigen kann."

Kiels Geschäftsführer Sport Uwe Stöver freut sich auf einen "jungen, talentierten Spieler, der bei uns die Möglichkeit hat, sich in der Zweiten Liga durchzusetzen. Als schneller, spiel- und kopfballstarker linker Verteidiger passt er sehr gut zu unserer Idee des Fußballs." Der BVB wird "Toms Entwicklung bei Holstein ganz genau beobachten", ließ Kehl wissen. Schließlich hofft der BVB-Sportdirektor, dass er nach einem Jahr einen Spieler zurückbekommt, der "den nächsten Schritt in meiner Entwicklung" genommen hat, wie Rothe sich selbst zum Ziel gesetzt hat.