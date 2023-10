Rothe: "Besser als ab und zu mal Bundesliga zu spielen"

Der an Holstein Kiel verliehene Youngster Tom Rothe spielt bisher eine starke Zweitliga-Saison. Der Linksverteidiger will danach bei Borussia Dortmund neu angreifen.

Auf diese wenigen Minuten wird Tom Rothe gerne verzichtet haben. Die bisher einzige Auswechslung der Saison musste der Kieler Linksverteidiger in der 90. Minute des 2:0-Siegs bei Schalke 04 erleben - ein kleines Geschenk von Trainer Marcel Rapp an den Matchwinner. Ausgerechnet beim Rivalen seines Stammvereins Borussia Dortmund gab der 18-Jährige beide Vorlagen.

Überhaupt, es läuft gut für den Leihspieler. Alle bisherigen neun Ligaspiele absolvierte er von Beginn an, kommt zusammen mit den beiden Vorlagen gegen Schalke schon auf fünf Scorerpunkte und einen starken kicker-Notenschnitt von 2,83. "Ich bin hierher gekommen, um so viele Minuten wie möglich zu sammeln. Dass ich bislang wirklich jede Minute in dieser Saison auf dem Platz stand, ist umso schöner", sagt Rothe nun im Interview mit den "Ruhr Nachrichten": "Aber auch nur so kann ich mich entwickeln und besser werden. Ich gebe in jedem Spiel und jedem Training weiter Gas, damit es auch so weitergeht, und hoffe einfach, dass ich verletzungsfrei bleibe."

System mit Dreierkette kommt ihm entgegen

Dass es zum Wechsel kam, lag auch an seiner Initiative. "Ich hatte früh kommuniziert, dass es mein Wunsch wäre, ein Jahr ausgeliehen zu werden, um Spielpraxis sammeln zu können. In der vergangenen Saison hatte ich in Dortmund nur ein paar Kurzeinsätze, habe hauptsächlich in der 3. Liga gespielt", sagt er. Also habe er "geschaut, wo ich so hoch wie möglich so viel Spielzeit wie möglich bekomme, um stärker zurückzukommen und eine bessere Option für den BVB zu werden".

Auch der aktuelle Mangel an BVB-Außenverteidigern hat das nicht geändert: "Klar: Es hätte schon sein können, dass ich in dieser Saison auf ein paar mehr Minuten in Dortmund gekommen wäre, aber auf keinen Fall in dem Umfang wie hier. Deswegen war es besser, dass ich mich hier entwickle und nicht nur ab und zu mal Bundesliga spiele."

In Kiel passt das bisher, der Tabellenvierte spielt eine starke Saison. "Wir haben eine junge, hungrige Mannschaft, das Training macht Spaß, der Trainer hat eine klare Spielidee, und die Grundstimmung innerhalb der Mannschaft passt einfach", sagt Rothe. Er persönlich profitiert auch von der Grundordnung in einer Dreierkette, in der er offensiver spielen kann. "Als Außenverteidiger stehe ich sehr hoch und agiere eher als Schienenspieler. Unser Trainer legt auch großen Wert darauf, dass die Außenverteidiger in der Box auftauchen."

Rothes Zukunft soll aber in Dortmund liegen

Es sei "sehr anstrengend, unter Marcel Rapp zu spielen", berichtet er lachend: "Aber laufen kann ich ja, deswegen gehe ich immer häufiger mit in die Box oder habe auf dem Flügel mehr Offensivaktionen." Ohnehin etwas, das ihm gefällt: "Meine Stärken lagen schon immer im offensiven Bereich, defensiv gibt es dafür bei mir ein paar Themen. Das weiß ich auch selbst. Gerade im defensiven Eins-gegen-eins gegen schnelle, quirlige Spieler habe ich Probleme. Da muss ich besser werden."

Seine Zukunft aber, das macht Rothe deutlich, soll in Dortmund liegen. "Das Ziel ist klar: Ich will zurück zum BVB und dort angreifen", sagt er und berichtet vom Austausch mit den Verantwortlichen beim BVB: "Zu den Spielern habe ich ab und zu Kontakt. Edin (Terzic, Anm. d. Red.) hat mich in der letzten Länderspielpause angerufen, gefragt, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Auch mit Otto Addo, der ja für die Nachwuchsspieler beim BVB verantwortlich ist, tausche ich mich oft aus. Er schreibt mir oder wir telefonieren, nach unserem Auswärtsspiel auf Schalke haben wir uns auch getroffen." Beide werden gute Laune gehabt haben …