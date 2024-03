Roth und Hoffmann ersetzen Raimund und Schmid in Planica

Die erst März-Hälfte ist Geschichte, im Wintersport nahen die letzten Entscheidungen. Im Skispringen ohne Philipp Raimund und Constantin Schmid.

Fehlt in Planica: DSV-Adler Philipp Raimund. IMAGO/Nordphoto

Luca Roth und Felix Hoffmann kehren zum Saisonfinale der Skispringer in das deutsche Weltcup-Aufgebot zurück. Das Duo ersetzt am Wochenende beim Fliegen im Planica Philipp Raimund und Constantin Schmid, für die der Winter somit beendet ist. Raimund hatte zuletzt erklärt, er fühle sich nicht "selbstsicher" genug für die riesige Schanze in Slowenien.

Angeführt wird das deutsche Team von Andreas Wellinger, zudem nominierte Bundestrainer Stefan Horngacher Karl Geiger, Stephan Leyhe und Pius Paschke. Markus Eisenbichler hatte zuletzt auf einen möglichen ersten Saisoneinsatz im Weltcup verzichtet, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten.

Wellinger freut sich auf die Riesenschanze

"Planica ist immer wieder ein Highlight der Saison. Zum einen Skifliegen, zum anderen Saisonabschluss auf einer Schanze, die ich sehr gerne mag, und an der ich schon richtig gut geflogen bin", sagte Wellinger. Im Tal der Schanzen stehen ab Freitag zwei Einzelwettkämpfe und ein Teamspringen auf dem Programm. In der Disziplin-Wertung Skifliegen führt aktuell der Österreicher Stefan Kraft, der auch in der Gesamtwertung vorne liegt. Wellinger ist hier Siebter.

Auch die Frauen sind in Planica im Einsatz, absolvieren aber nur einen Wettkampf am Donnerstag auf der kleinen Schanze. Das DSV-Team wird von der Weltmeisterin und Weltcup-Zehnten Katharina Schmid angeführt. "Ich freue mich, dass wir einen Wettkampf dazubekommen, für die drei, die im Laufe der Saison ausgefallen sind", sagte Schmid. Die Norwegerinnen Silje Opseth und Eirin Marie Kvandal verzichten auf die Reise nach Slowenien, weil sie sich mit dem Wettkampf am Donnerstag auf der kleinen Schanze abgespeist fühlen.