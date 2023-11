Eduardo führt Leipzig in die K.-o.-Phase

RB Leipzig hat mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Roter Stern Belgrad den zweiten Platz in der Gruppe G gefestigt. Die Sachsen sind damit sicher weiter. Mann des Abends war Yannick Eduardo, der sehenswert traf.

Am Dienstagnachmittag empfing Belgrad zum 4. Spieltag in der Youth League formstarke Leipziger, die seit neun Pflichtspielen ungeschlagen waren. Mit einem Sieg hatten die zweitplatzierten Sachsen die Möglichkeit, den vorzeitigen Einzug in die K.-o.-Phase perfekt zu machen.

Munterer Beginn - Doppelchance von Vukojevic

Die ganz in blau spielenden Gäste kamen gleich in der 3. Minute gefährlich vor das Tor von Roter Stern. Kaufmann setzte sich sehenswert mit einem Tunnler auf der rechten Seite durch und bediente Eduardo, der in der Mitte aber nicht zwingend zum Abschluss kam. Der Mann mit der Rückennummer 9 hatte auch die nächste gute Möglichkeit, als er das Leder aus spitzem Winkel über das Tor löffelte (11.). In der Folge wurden die Serben spielbestimmender und kamen zu zwei sehr guten Möglichkeiten durch Vukojevic (11., 13.).

Turbulente Minuten vor der Halbzeit

In der folgenden Phase verflachte die Partie zusehends. Gefahr und Strafraumaktionen entstanden allenfalls durch Standardsituationen. Erst kurz vor der Pause tat sich wieder Nennenswertes. Nachdem sich Mohammad ohne Fremdeinwirkung eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte und ausgewechselt werden musste, wurde es in der vierminütigen Nachspielzeit vor beiden Toren gefährlich: Erst verpasste Belgrads Cvetkovic eine lange Flanke von Stojsavljevic, die Norbye in höchster Not klären konnte, dann parierte Draskic auf der anderen Seite einen Saric-Abschluss aus spitzem Winkel.

Eduardo trifft sehenswert zur Führung

RB kam aktiver aus der Kabine und meldete mit zwei Distanzschüssen vom eingewechselten Kühnhardt (47., 49.) Siegansprüche an. In der Folge übernahmen die Sachsen die Spielkontrolle und schnürten Roter Stern in der eigenen Hälfte ein. Kaufmanns Schuss landete noch am Außennetz (72.), aber eine Minute später machte es Sturmkollege Eduardo dann besser. Nach einem Pass von Kühnhardt setzte sich der Mann mit der Rückennummer 9 mit einem feinen Dribbling gegen zwei Gegenspieler durch und vollendete trocken mit links in die rechte untere Ecke, wo der Ball mithilfe des Innenpfostens einschlug.

Leipzig bringt das 1:0 über die Zeit

Belgrad stemmte sich gegen die drohende Niederlage und das damit verbundene Ausscheiden in der Gruppenphase, doch die U 19 von Roter Stern wirkte müde und fahrig im letzten Drittel. Leipzig verwaltete die Führung und Eduardo verpasste mit seinem Schuss an den Außenpfosten die Vorentscheidung (89.). Am Ende wurde es aber doch nochmal eng und die Serben kamen zu Möglichkeiten. Die größte Chance vergab Maksimovic, der aus kurzer Distanz an Dickes scheiterte (90+4.)

Mit dem Sieg bleibt RB mit zehn Punkten an Manchester City dran und steht erstmalig in der K.-o.-Phase der Youth League. Belgrad bleibt auf dem dritten Rang und hat keine Chance mehr weiterzukommen. RB Leipzig ist am Samstag (13 Uhr) bei Hertha BSC gefordert. In der Youth League geht es für die Sachsen am 28. November (16 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei Manchester City weiter. Belgrad ist am selben Tag bereits um 14.30 Uhr auswärts bei den Young Boys Bern gefordert.