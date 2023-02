Niederlagen-Serie gestoppt: Alba Berlin schlägt Roter Stern Belgrad

Alba Berlin stand am Freitagabend vor einer großen Aufgabe: Die zuvor ans Tabellenende zurückgefallenen Hauptstädter traten bei Roter Stern Belgrad mutig an und setzten ein Ausrufezeichen. Am Ende hieß es 87:72 für den Bundesligisten.

Alba Berlin setzte sich am Freitagabend gegen Roter Stern Belgrad durch. IMAGO/Eibner