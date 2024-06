"Rote Teufel setzen EM-Start in den Sand" - "Frankreich trotzt Schikanen der Österreicher"

Am vierten Tag der EM setzt es einen schweren Dämpfer für die Ukraine. Auch Belgien verpatzt den Auftakt überraschend. Top-Favorit Frankreich ringt die Österreicher nieder. Das schreiben internationale Medien.

Rumänien - Ukraine 3:0 (1:0)

Ukraine

"sport.ua": "Rumänien - Ukraine 3:0 - Katastrophe in München"

"football24.ua": "Rumänien hat die Ukraine auseinandergenommen. Ein totales Fiasko, der erste Schuss in der 76., ein Desaster für alle und eine Wohltat für den Gegner."

Rumänien

"g4media.ro": "Irgendwie erwecken die erst gestern noch fragilen Rumänen das Gefühl, als hätten sie frische Glut gegessen, drei Purzelbäume geschlagen und sich in disziplinierte Deutsche verwandelt."

"prosport.ro": "Wir sind stolz auf dich, stählerne Generation! Erstaunliches Opfer der Rumänen, tadellose Taktik von Edi Iordanescu, Chronik eines Tages, der immer mit tränenreichem Herzen erzählt werden muss!"

"gsp.ro": "Rumänien war der Aufgabe gegen die Ukraine mit 3:0 gewachsen und errang den klarsten Sieg in der Geschichte der Endrundenteilnahmen. Wir haben den Ukrainern eine echte Fußballlektion erteilt und beginnen, von einem denkwürdigen Turnier in Deutschland zu träumen!"

England

"Daily Mail": "Die neuen Geheimfavoriten des Turniers! Nicolae Stanciu und Razvan Marin schießen die bisher besten Tore der EM - aber für Andrij Lunin von Real Madrid ist es eine Horror-Show."

"The Telegraph": "Außenseiter Rumänien demütigt die Ukraine mit einer Meisterleistung der alten Schule."

Spanien

"as": "Die Ukraine war eine ängstliche Mannschaft, die hinten schwach war - Lunin hatte schon bessere Tage erlebt - und vorne nicht die nötige Durchschlagskraft entwickelte... Das clevere Rumänien verstand es, auf seine Momente zu warten."

"Marca": "Rumänien zerstört den Traum der Ukraine an einem miserablen Nachmittag für Lunin. Die Mannschaft von Rebrow, die mit einem Fußballsieg internationale Anerkennung gewinnen wollte, wurde überrumpelt."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Die Mannschaft aus Kiew war nicht wiederzuerkennen - Alptraum für Lunin"

Belgien - Slowakei 0:1 (0:1)

Belgien

"Sporza": "Katastrophennachmittag für die Roten Teufel: Belgien verliert EM-Auftaktspiel gegen die Slowakei nach frustrierendem Chancenfestival."

"Het Laatste Nieuws": "Belgiens EM beginnt dramatisch: Niederlage gegen die Slowakei nach zwei nicht anerkannten Toren von Lukaku."

"Grenzecho": "Kalte Dusche und VAR-Pech: Rote Teufel setzen EM-Start in den Sand."

Slowakei

"Novy Cas": "Ein Ergebnis, das die Welt in Staunen versetzt! Slowakische Fußballer schlagen zum Auftakt der Europameisterschaft einen großen Favoriten."

"Pravda": "Ein perfekter Einstieg in das Turnier! Die Slowaken schlagen den belgischen Superfavoriten im ersten Spiel."

England

"Daily Mail": "Schockierende Auftaktniederlage für Belgien."

"The Sun": "Die Goldene Generation der Belgier enttäuscht weiter bei großen Turnieren."

Frankreich

"L'Équipe": "So hatten sich die Roten Teufel ihre Revanche für das frühe Ausscheiden (bereits in der Gruppenphase) bei der Weltmeisterschaft 2022 nicht vorgestellt."

"Le Figaro": "Die Roten Teufel und Lukaku verpassten zu viele Chancen und fanden keine Lösungen gegen die enthemmten und sehr attraktiven Slowaken."

Spanien

"Marca": "Slowakei betäubt verzweifeltes Belgien mit VAR."

Frankreich - Österreich 1:0 (1:0)

Frankreich

"L'Equipe": "Schmerzhaft. Frankreich startet seine Euro mit einem knappen Sieg gegen Österreich."

"Le Parisien": "Eigentor, Sorgen um Kylian Mbappé ... Les Bleus hatten die Nase vorn"

"Le Figaro": "Ohne zu glänzen, aber mit Autorität. Les Bleus starten gut in die EM."

Österreich

"Kronen Zeitung": "Hochsolide war gegen Frankreich nicht gut genug"

"Laola1": "Wöber-Eigentor besorgt bitteren ÖFB-Auftakt gegen Frankreich"

"Kurier": "Beinahe hätte es gereicht für eine kleine Sensation, für einen Punkt gegen den EM-Mitfavoriten Frankreich. Letztlich musste sich Österreich nach einem aufopfernden Kampf mit viel Intensität und Emotion in Düsseldorf 0:1 geschlagen geben."

"Heute": "Österreich unterlag gegen spielfreudige Franzosen mit 0:1, kann aber erhobenen Hauptes die Rückreise nach Berlin antreten."

Spanien

"Marca": "Frankreich stand trotz der Schikanen der Österreicher wie ein Fels in der Brandung. Ehre für Ragnicks Team, das intensiv und ehrgeizig war und sogar ein Unentschieden verdient gehabt hätte."

"Daily Mail": "Blood, Sweat and Cheers"

"Mirror": "Kylian Mbappés Euro 2024-Albtraum macht Frankreich trotz Sieg gegen Österreich große Sorgen"