Rote Teufel in Wiesbaden - Würzburger Endspiel - Magdeburg vor Aufstiegsparty

Kaiserslautern spielt zum Auftakt des 35. Spieltags in Wiesbaden und kann das spielfreie Braunschweig distanzieren. Am Samstag hat Osnabrück die Chance, den Druck zu erhöhen, ehe Magdeburg am Sonntag aufsteigen kann.

Legt Lautern in Wiesbaden vor?

Zum Auftakt des Spieltags tritt der 1. FC Kaiserslautern beim SV Wehen Wiesbaden an. Für den FCK ist das Spiel am Freitagabend (19 Uhr) eine große Chance: Weil Verfolger Braunschweig spielfrei hat, können die Roten Teufel Platz zwei festigen und die Niedersachsen auf fünf Punkte distanzieren. "Wir wollen drei Punkte holen und wieder mit Entschlossenheit, Wille und Leidenschaft wie zuletzt ins Spiel gehen", sagt Cheftrainer Marco Antwerpen, dessen Team vermutlich wieder von rund 6000 Fans begleitet wird. Ersatz muss Antwerpen für den gesperrten Abwehrmann Kraus finden.

Eine erste Entscheidung an diesem Spieltag könnte am Samstag (14 Uhr) folgen: Nur wenn die Würzburger Kickers ihr Heimspiel gegen Viktoria Berlin gewinnen, haben sie noch eine (kleine) Chance auf den Klassenerhalt. Selbst bei einem Remis wär der FWK abgestiegen. "Solange rechnerisch alles möglich ist, ist die Hoffnung noch da", sagt Sportdirektor Sebastian Neumann. Allerdings: Auch für die Gäste geht es um wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Bei einem Spiel weniger ist Verl auf dem ersten Abstiegsplatz nur vier Punkte entfernt.

Mehrere Klubs schielen auf Rang vier

Die Ostwestfalen fordern knapp eine Woche nach dem wilden 4:5 gegen Magdeburg den 1. FC Saarbrücken. Auch die Saarländer haben nach dem verlorenen Derby in Kaiserslautern trotz langer Überzahl etwas wiedergutzumachen. Die Aufstiegshoffnungen sind zwar zerbröselt, doch Platz vier, der zur Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison berechtigt, ist noch in Reichweite.

Jenen Rang belegt der VfL Osnabrück. Die Lila-Weißen könnten den Rückstand auf den Relegationsplatz auf drei Punkte verkürzen, kämpfen aber nach anstrengenden Tagen mit Auswärtsfahrten nach München (3:2) und Halle (3:3) und vor dem Heimspiel gegen Waldhof Mannheim mit personellen Problemen: Sollte Verteidiger Trapp tatsächlich ausfallen, muss VfL-Coach Daniel Scherning gegen Mannheim in der Defensivreihe improvisieren.

Außerdem am Samstag: Der Hallesche FC kann durch einen Sieg bei Borussia Dortmund II einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen, diesen je nach Ausgang der Parallelspiele sogar endgültig klar machen. Und: Das bereits abgestiegene Havelse empfängt Freiburg II.

Magdeburg kann am Sonntag aufsteigen

Auch der MSV Duisburg kann am Sonntag (13 Uhr) einen großen Schritt zum Klassenerhalt machen, bekommt es aber mit 1860 München zu tun, das noch Platz vier jagt. Später am Sonntag (14 Uhr) steht dann eine weitere Entscheidung an: Der 1. FC Magdeburg kann den Zweitliga-Aufstieg eintüten, benötigt dafür einen Sieg gegen Zwickau. "Gegen den FSV wollen wir es perfekt machen und uns für diese unglaubliche Saison belohnen", kündigt Offensivmann Atik an. Passen muss "Staubsauger" Müller, der eine Gelb-Sperre absitzt.

Zum Abschluss des Spieltags empfängt Viktoria Köln den SV Meppen am Montag (19 Uhr).