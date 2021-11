Rotation gegen Lissabon? Nagelsmann: "Es gibt Überlegungen"

Julian Nagelsmann hofft, gegen Benfica Lissabon wieder auf der Bayern-Bank zu sitzen - sicher ist das aber noch nicht. Auch in der Startelf könnte es Bewegung geben.

Will wieder in persona die Kommandos geben: Bayern-Coach Julian Nagelsmann. imago images/Sven Simon

Seine Koffer von der Lissabon-Reise konnte er noch immer nicht auspacken. Das Gepäck, das Julian Nagelsmann vor zwei Wochen mit nach Portugal genommen hatte, steht noch immer an der Säbener Straße. "Wenn ich morgen zum Gelände fahre, packe ich erstmal meine Koffer von Benfica aus", erklärte der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz am Montag. Vorausgesetzt, sein erster Weg außer Haus verläuft nach Plan. Denn der führt Nagelsmann zunächst ins Labor, wo ein PCR-Test darüber entscheidet, ob er am Dienstagabend gegen die Portugiesen (21 Uhr, LIVE! bei kicker) auf der Bayern-Bank sitzen wird.

Der Bayern-Coach geht jedenfalls davon aus, nach seiner Corona-Infektion wieder mit von der Partie zu sein - und macht sich schon auf das Wiedersehen mit seinem Trainerteam gefasst. "Ich habe davor noch nie ein Spiel verpasst und meine Co-Trainer immer aufgezogen, wenn sie mal nicht konnten", erklärt Nagelsmann. "Ich bin gespannt, was für ein Sprüchefeuerwerk jetzt kommt."

Vor Freiburg-Spiel: Nagelsmann will "Belastung verteilen"

Generell werde er am Dienstag "wenig Zeit" haben, "die wiedererlangte Freiheit zu genießen", kündigte Nagelsmann an - auch, weil er noch über seiner Startformation tüftelt. Auch mit Blick auf das Bundesliga-Topspiel am kommenden Wochenende könnte es zu Rotationsmaßnahmen können. "Wir haben ein wichtiges Spiel gegen Freiburg, da macht es Sinn, die Belastung ein bisschen zu verteilen", kündigte Nagelsmann an. "Es gibt Überlegungen, dem ein oder anderen Vielspieler eine Pause zu geben."

Endgültig könne er das aber erst nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung und deren Auswertung der Blutwerte festlegen. Ein Schonungs-Kandidat könnte Alphonso Davies sein, den, so Nagelsmann, "leichte muskuläre Probleme" plagen. Leon Goretzka, am Wochenende bei Union Berlin wegen einer Fleischwunde ausgefallen, ist fit für einen Einsatz. Auch beim in Berlin ausgewechselten Lucas Hernandez, der einen Schlag aufs Knie abbekommen hatte, "gehe ich davon aus, dass es bis morgen Abend funktioniert", sagte Nagelsmann.

Was nicht automatisch bedeutet, dass der Franzose auch von Anfang an spielen wird. Jedenfalls, so Nagelsmann, darf sich Dayot Upamecano "Chancen ausrechnen", nach seinem Bankplatz in Berlin wieder von Beginn an in der Innenverteidigung aufzulaufen.