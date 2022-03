Rot-Weiß Walldorf überzeugt in Flieden - Hanau bleibt unbesiegt

Auf Unentschieden haben sich die Teams der Hessenliga-Abstiegsrunde an diesem Samstag eingeschossen: Vier der fünf Partien endeten mit einer Punkteteilung. Lediglich Rot-Weiß Walldorf fuhr einen Sieg bei Buchonia Flieden ein.

Es war ein ungefährdeter Auftritt des SV Rot-Weiß Walldorf: Mit 3:0 nahm man die nächsten drei Zähler gegen den Abstieg von der Buchonia aus Flieden mit nach Hause. Geisler brachte seine Farben im ersten Durchgang durch einen Foulelfmeter mit 1:0 in Führung (19.), dabei sollte es trotz klarem Walldorfer Chancenplus zur Pause auch bleiben. Nach einer Ecke sorgte Dogan dann für das hochverdiente 2:0 (66.), Deumlich bugsierte einen schönen Angriff dann noch volley zum 3:0 in die Maschen (80.). Flieden blieb über die 90 Minuten hinweg zu harmlos und muss seine dringend benötigten Punkte gegen Gegner anderen Kalibers holen.

Die restlichen vier Begegnungen kannten hingegen keinen Sieger. So etwa das Aufeinandertreffen des KSV Baunatal mit der Viktoria Griesheim, das 2:2 endete. Dabei war es eher ein gewonnener Punkt der Viktoria, die nach der Ampelkarte gegen Assar rund eine halbe Stunde lang in Unterzahl agieren musste. Baunatal hatte in die Phase Chancen auf den Siegtreffer, vergab diese aber. Die vier Tore fielen in dieser zerfahrenen Partie in Durchgang eins binnen 18 Minuten: Zweimal konnte Baunatal dabei Griesheim-Führungen kontern.

Ginsheim holt einen Punkt

Ebenfalls mit 2:2 trennten sich in einem umkämpften Duell der Hünfelder SV und der VfB Ginsheim: Makana brachte Schlusslicht Ginsheim dabei in Durchgang eins mit 1:0 in Führung (32.), Hünfeld aber konterte durch einen Witzel-Kopfball nach einer Ecke umgehend mit dem 1:1 (33.). Nach Wiederanpfiff lief plötzlich Ginsheim einem Rückstand hinterher - Fröhlich hatte nach einer Ecke mit dem zweiten Ball für das 2:1 der Heimelf gesorgt (48.) -, Fosuhene aber staubte nach einem Lattentreffer noch zum 2:2-Endstand ab (58.). Ein Ergebnis, das in Ordnung geht, Ginsheim aber nicht so recht weiterhilft. Das Schlusslicht steht in der Tabelle recht abgeschlagen da.

Torlos verließen derweil Tabellenführer Bayern Alzenau und der FV Bad Vilbel das Feld. Es war ein schwaches Spiel der beiden Teams, die sich weitgehend neutralisierten. In der Schlussphase war Bad Vilbel näher dran am Dreier. "Es war ein taktisch geprägtes Spiel in dem keiner der beiden Mannschaften den Sieg verdient gehabt hätte", analysierte Alzenau-Coach Angelo Barletta hinterher. Ebenfalls ohne Tore endete die Begegnung zwischen dem FC Hanau und Türk Gücü Friedberg - auch hier sahen die Zuschauer ein chancenarmes Spiel, in dem beide Teams mit dem Punkt zufrieden sein konnten. Der in der Vorrunde so enttäuschende FC Hanau bleibt damit in der Abstiegsrunde weiterhin ungeschlagen .