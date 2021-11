Rot-Weiß Walldorf: Coach Max Martin nimmt den Hut

Am Sonntag verlor Rot-Weiß Walldorf mit 1:4 beim SV Zeilsheim, doch schon vor der Partie stand für Trainer Max Martin fest, dass er seine Aufgabe als Cheftrainer beim Hessenligisten nach fünfeinhalb Jahren beenden wird.

Max Martin habe seine Entscheidung für einen Rücktritt vom Traineramt der Mannschaft vor der Partie in Zeilsheim mitgeteilt, erfuhr die "Main-Spitze". "Die Luft ist raus", wird Martin dort bezüglich seiner Entscheidung zitiert, die schon über die vergangenen sechs Monate gereift sei: "Die Mannschaft braucht jetzt einfach mal ein neues Gesicht, eine neue Ansprache."

Seit Sommer 2016 war der 39 Jahre alte Martin Cheftrainer bei den Rot-Weißen. In dieser Zeit führte er Walldorf von der Gruppenliga in die Hessenliga, dort steht sein Team aktuell auf Rang sieben, was im neuen Jahr die Teilnahme an der Abstiegsrunde bedeuten würde. Dennoch hat Walldorf mit lediglich drei Zähler Rückstand auf Rang fünf noch beste Chancen, in der Zwischenabrechnung in der oberen Tabellenhälfte zu landen. Schaffen soll dieses Ziel nun der Sportliche Leiter Artur Lemm, der Walldorf in den verbleibenden fünf Vorrundenspiele coachen wird. In der zweiten Saisonphase soll dann ein neuer Mann übernehmen - den müssen die Verantwortlichen beim Hessenligisten nun finden.