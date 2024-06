Rot-weiß-rote EUROphorie am Tag der ÖFB-Rekorde

Bei Österreichs 3:1-Sieg gegen Polen sorgten Gernot Trauner, Christoph Baumgartner & Co. für neue Rekorde in der ÖFB-Geschichte.

Aus Berlin berichtet David Mayr

Mit dem 3:1-Sieg gegen Polen hat Österreichs Nationalmannschaft am zweiten Spieltag der Gruppenphase Kurs auf das EM-Achtelfinale genommen und damit die Fußball-Euphorie im Lande neu entfacht. Die Partie in Berlin brachte dabei gleich mehrere Rekordeinträge in die Geschichtsbücher, wie die Statistikplattform "Opta" noch während des Matches hervorhob.

Zum einen schickte Teamchef Ralf Rangnick eine im Durchschnitt 28,6 Jahre alte Startelf auf den Rasen des Berliner Olympiastadions - die älteste ÖFB-Startformation in der EM-Geschichte. Dass Erfahrung durchaus Trumph ist, zeigten die Torschützen zum 1:0, Gernot Trauner (32), und 3:1, Marko Arnautovic. Der Stürmer aus Wien ist mit 35 Jahren und 63 Tagen nun auch Österreichs zweitältester Torschütze bei einem Großereignis - hinter Ivica Vastic bei der EM 2008 (ebenfalls gegen Polen). Trauners Führungstreffer in der neunten Minute war zudem Österreichs frühestes EM-Tor der Geschichte.

Auch der Torschütze zum so wichtigen 2:1 trug sich am Freitagabend in die rot-weiß-roten Fußball-Geschichtsbücher ein. Christoph Baumgartner ist der erste ÖFB-Spieler, der bei zwei verschiedenen Europameisterschaften getroffen hat. Vor drei Jahren schoss der Leipzig-Legionär Österreich mit seinem Goldtor gegen die Ukraine ins Achtelfinale.