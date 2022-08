Rot-Weiß Oberhausen sucht noch nach der Balance

Nach dem 1:5 beim SV Rödinghausen fahndet Rot-Weiß Oberhausen nach Fehlern. Bisher fruchtete keine Umstellung von Trainer Mike Terranova.

Daniel Davari machte nach dem 1:5 beim SV Rödinghausen einen fassungslosen Eindruck. "So eine Halbzeit habe ich noch nie erlebt", schüttelte der 34-Jährige den Kopf und stapfte weiter. Der Torwart von Rot-Weiß Oberhausen stand weit nach dem Abpfiff sichtbar unter dem Eindruck des dramatischen 0:5-Halbzeitstandes.

Wie dieses Ausnahme-Ereignis seinen Lauf nahm, brachte sowohl Sportchef Patrick Bauder (32, verlängerte jetzt bis 2025) als auch Trainer Mike Terranova (45) auf die Palme: "Wir kannten die Stärke der Gastgeber bei Standards und fallen auf den ersten herein", schüttelte Bauder den Kopf. Und Terranova sehnte die Rückkehr des seit Ligabeginn verletzten Nico Klaß (25) herbei: "Er ist der vielleicht beste Abwehrspieler der Liga und fehlt uns an allen Ecken und Enden."

In der Tat hat RWO noch kein Match ohne Gegentor bestritten - sieht man mal vom 13:0 gegen den A-Ligisten MTV Union Hamborn im Pokal ab. Keine Umstellung hat bisher gefruchtet. Dabei wechselten die Kleeblätter von Vierer- auf Dreierkette und zurück, veränderten die Besetzung der Innen- und Außenverteidigung, wechselten im defensiven Mittelfeld. Das Problem ist allerdings geblieben: Die Balance innerhalb der Mannschaft stimmt nicht. Die Bereitschaft zum Mitverteidigen erscheint bisweilen halbherzig; das Einrücken der vorderen Reihen in den engeren Abwehrverbund erfolgt zu zögerlich.

Klaß erstmals wieder auf der Bank

Mit dem Warten auf die Rückkehr von Klaß - er saß gegen Rödinghausen erstmals auf der Bank und dürfte am Samstag gegen Schalke zur Startelf gehören - soll es nicht getan sein: Am Freitag wurde Michael Wentzel (20) von Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Er bestritt am Samstag schon eine halbe Stunde. Der Innenverteidiger machte in der "gewonnenen" zweiten Halbzeit einen guten Eindruck: "So ein Start ist natürlich unglücklich, aber ich bin mir sicher, dass das ein Ausrutscher war, mehr nicht."

Galgenhumor bewies derweil RWO-Vize Thorsten Binder: "Gegen den MSV Duisburg sollten wir im Niederrheinpokal am besten noch diese Woche spielen, da hätten wir eine Chance." Das Abbruchspiel in Köln ist hingegen immer noch nicht abschließend verhandelt: Die beiden ersten Termine wurden wegen des Fehlens von Anwälten und Zeugen verschoben.