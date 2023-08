Rot-Weiß Oberhausen: Stoppelkamp genießt besondere Freiheiten

Rot-Weiß Oberhausen hat sich in der Regionalliga West bis auf Platz drei emporgearbeitet. Die Strategie von Trainer Jörn Nowak, möglichst viele Spieler des Kaders mit Einsatzzeiten zu bedenken, scheint aufzugehen. Moritz Stoppelkamp genießt bei der taktischen Ausrichtung indes besondere Freiheiten und zahlt mit Leistung zurück.

Der leicht stolpernd gestartete Mitfavorit Rot-Weiß Oberhausen konsolidiert sich weiter: Nach dem 2:0-Arbeitssieg über Neuling FC Gütersloh am Samstag ließ RWO am Dienstagabend nichts anbrennen und setzte sich mit einem standesgemäßen 4:0 (1:0) im Landespokal beim örtlichen Landesliga-Nachbarn Arminia Klosterhardt durch. Am Freitag soll bei Fortuna Düsseldorf II die Serie von drei Siegen in Folge ausgebaut werden.

Neu-Trainer Jörn Nowak lässt mittlerweile eine eigene Handschrift erkennen: Laufwege sind von hinten nach vorne und auch in der direkten Offensive einstudiert und werden befolgt - Ausnahmen scheinen nur für den Individualkönner Moritz Stoppelkamp zu gelten, der sich bisweilen "seine" Räume und Wege sucht.

Zudem setzt Nowak betont auf die Breite des 21 Köpfe zählenden Kaders und bedenkt alle Akteure mit Einsatzzeiten. Das ist nicht nur mit der Vokabel "Belastungsteuerung" zu erklären, sondern hat auch eine psychologische Komponente. Tatsächlich fühlen alle sich mitgenommen und damit auch bei Laune gehalten. Genau das war von Beobachtern zuvor als besonderes Problem in einem Team mit ausgeprägten Einzelkönnern benannt worden. Und: Es geht Nowak um Tempo. Er will schnelles Umschalten sehen, mag überlanges Ballhalten nicht und hat deswegen im Sechser/Achter-Bereich reagiert: Glody Ngyombo ackert auf der Sechs und trennt sich so schnell wie möglich vom Ball, als Achter spielt sich Kerem Yalcin fest in die Formation.

Da bekomme ich manchmal mitten im Spiel Gänsehaut, wenn ich sehe, was die so machen. Kerem Yalcin über Stoppelkamp, Kreyer und Kefkir

Allerdings: Bislang ist vor allem das Offensivspiel - also ab dem eigenen Strafraum - mitunter über Gebühr auf die linke Seite zugeschnitten. Dort halten sich Stoppelkamp, Sven Kreyer und Oguzhan Kefkir auf, über deren Zusammenspiel Mittelfeldtalent Yalcin schwärmt: "Da bekomme ich manchmal mitten im Spiel Gänsehaut, wenn ich sehe, was die so machen."

Der FC Gütersloh hatte zuletzt versucht, Stoppelkamps Kreise durch ein geschicktes Anlaufspiel zu stören (was eine Halbzeit gelang), aber dann ergaben sich neue Räume auf der rechten Seite, die der zuletzt formstarke Moritz Montag zu Vorstößen nutzte, von denen einer gegen die Ostwestfalen das 1:0 durch Kreyer bedeutete.

Was zuletzt auffiel: Oguzhan Kefkir scheint in ein kleines Leistungsloch gefallen zu sein, er taucht immer seltener mit Aktionen und Antritten auf, zögert bei der Übernahme von Verantwortung. Nowak kennt und schätzt ihn seit Jahren: "Er will nicht als Solist glänzen, sondern sucht die komplette Teamleistung. Er muss geführt werden." Und Kefkir selbst? "Wir wollen Punkte, keine Schönheitspreise."