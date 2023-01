Rot-Weiß Oberhausen lässt Mickels in Bulgariens erste Liga ziehen

Rot-Weiß Oberhausen verliert mit Leroy-Jacques Mickels einen Stammspieler. Der 27-Jährige wechselt in die bulgarische erste Liga zu Spartak Varna.

Zwei Tore in 20 Regionalligaspielen plus die eine oder andere Vorlage: Leroy-Jacques Mickels hat im bisherigen Saisonverlauf seinen Wert für Rot-Weiß Oberhausen unter Beweis gestellt.Doch jetzt zieht der 27-jährige Offensivspieler, der erst im Sommer von Türkgücü München an den Niederrhein gewechselt ist, wieder weiter und hat beim bulgarischen Erstligisten Spartak Varna unterschrieben.

Ein Verlust für RWO, doch wenn man die Worte von Patrick Bauder, Sportlicher Leiter in Oberhausen, in einer Meldung seines Vereins richtig interpretiert, hätte es wohl wenig Sinn ergeben, einen wechselwilligen Spieler mit allen Mitteln zum Bleiben zu zwingen: "Leroy ist mit seinem Wechselwunsch auf uns zugekommen. Alle Seiten müssen zufrieden sein, daher haben wir Leroy keine Steine in den Weg gelegt."

Der Tabellenletzte der bulgarischen Parva Liga bekommt einen Spieler, der nicht nur im Westen Deutschlands ein paar Spuren hinterlassen hat: Vor seinen Stationen in Oberhausen und bei Türkgücü lief Mickels auch schon für den MSV Duisburg, Alemannia Aachen sowie die Zweitvertretungen des FC St. Pauli und Borussia Mönchengladbach auf. In Summe sind beim Flügelspieler 64 Drittligaeinsätze (sechs Tore), 28 in der Regionalliga West (drei Tore) und sieben in der Regionalliga Nord (ein Tor) zusammengekommen.