Rot-Weiß Oberhausen holt Nowak als Trainer zurück

Rot-Weiß Oberhausen hat seine offene Trainerfrage geklärt: Die Nachfolge von Mike Terranova übernimmt zur kommenden Saison ein alter Bekannter bei RWO: Jörn Nowak.

Zurück an alter Wirkungsstätte: Jörn Nowak. IMAGO/Revierfoto

Eine entscheidende Personalie für die sportliche Neuausrichtung des Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen ist geklärt. Nach kicker-Informationen übernimmt Jörn Nowak (37) das sportliche Ruder und tritt damit die Nachfolge von Mike Terranova an, der nach dem enttäuschenden siebten Rang in der Endabrechnung der Regionalliga-Spielzeit 22/23 ins zweite Glied rückt.

"Wir wollen in der Mannschaft für die kommende Saison neue Impulse setzen", erklärte Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder auf der Pressekonferenz, die vor zwei Wochen die Änderung auf der Trainerposition ankündigte. Und die Suche nach einem Nachfolger? "Wir lassen uns nicht treiben, sondern werden gezielt auswählen", so Bauder, der nun von der Liste der drängenden Aufgaben zumindest diese eine streichen kann.

Der neue Mann heißt Jörn Nowak und kennt der Verein bereits: Als Spieler verbrachte der heute 37-Jährige seine letzte Station bei Rot-Weiß, beendete 2016 nach vier Jahren Oberhausen verletzungsbedingt seine aktive Karriere - um wenig später als Sportlicher Leiter einzusteigen. 2018/19 wurde das Team in seiner Amtszeit Vizemeister in der Regionalliga West. Im Mai 2019 zog es ihn als Sportdirektor weiter zu Rot-Weiss Essen, wo er in der Endphase der Saison 21/22 auch Interimstrainer wurde. Im April 2023 trennte sich RWE von Nowak.