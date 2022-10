Rot-Weiß Oberhausen: Der konzentrierte Jäger

Rot-Weiß Oberhausen befindet sich nach mäßigem Saisonstart mittlerweile im Soll, kletterte jüngst durch das 3:2 gegen Primus Münster auf den 3. Platz. Zu einer Prognose will sich der Coach aber nicht hinreißen lassen.

Mehr zur Regionalliga West Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Lange gefeiert haben die Oberhausener ihren 3:2-Erfolg über Preußen Münster nicht, obwohl sie sehr froh waren: "Endlich mal", so Coach Mike Terranova, "haben wir so ein Fifty-Fifty-Spiel gewonnen, in den letzten Jahren haben wir uns dann immer noch einen gefangen." Und diesmal kann er sogar darauf verweisen, dass sein Team deutlich höher hätte gewinnen müssen - vier Alu-Treffer, ein vergebener Strafstoß und diverse Großtaten von Preußen-Keeper Tom Müller.

Sein bestes Spiel seit seiner Rückkehr vom Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger lieferte Christian März, der neben Tanju Öztürk abblockte und antrieb gleichermaßen. "Er hat die Verantwortung übernommen, die ich ihm aufgetragen habe", bilanzierte Terranova, während März bescheinigte: "Das hat alles gut funktioniert. Wir waren wie immer gut eingestellt und haben diszipliniert gespielt, uns in keiner Weise verrückt machen lassen und so immer die Kontrolle gehabt." So stellen die Kleeblätter sich das auch am Samstag beim alten Rivalen Wuppertaler SV vor.

Nach ein paar Wochen ohne neue Ausfälle muss Linksverteidiger Pierre Fassnacht aber mit fünf Gelben Karten auf die Tribüne. Am Ersatz bastelt der Trainer noch, wollte auch das Pokalspiel gegen den KFC Uerdingen (Mittwochabend) abwarten. Abgewinkt hat bereits Jerome Propheter, dem mit einem Blitztor gegen Münster nach langer Verletzungspause zwar ein tolles Comeback gelungen war, der aber weiß: "Für mehr als 15 oder 20 Minuten reicht es einfach noch nicht."

Wieder eine Option ist Fabian Holthaus, dem nach dem Platzverweis gegen Schalke II vier Spiele aufgebrummt worden waren - und eine Ansprache seines Trainers. Der setzt vor allem wegen dessen vielseitiger Verwendbarkeit auf Holthaus und betraut ihn immer mal mit Spezialaufgaben. Verzichten allerdings muss er weiterhin auf Glody Ngyombo, dessen schwere Oberschenkel-Blessuren sich nicht wirklich bessern wollen.

Für eine Bilanz ist es Terranova nach einem Drittel der Saison zu früh, aber: "Wir haben aufgrund der anfänglichen Verletzungsmisere eine kleine Krise erlebt, und wir stellen jetzt fest, dass wir weiter oben hätten stehen können. Mehr will ich im Moment gar nicht sagen." Reicht, um zu wissen, dass die Kleeblätter ab sofort ein sehr konzentrierter Jäger sind.