Rot-Weiß Oberhausen braucht "mehr Galligkeit und Entschlossenheit"

Zum wiederholten Mal sah Rot-Weiß Oberhausen in Wiedenbrück nicht gut aus. Bei RWO zeigten sich einige im Nachklapp des Samstags angefressen und wollen das in positive Energie für das kommende Duell mit der SSVg Velbert umwandeln.

Wiedenbrück ist kein gutes Pflaster für Oberhausens Kleeblätter: Erst im Mai haben sie dort mit 1:5 verloren, zum Saisonauftakt setzte es nun ein 0:1. Sichtlich angefressen reagierte Kapitän Sven Kreyer: "Nach einer Ecke darf der Angreifer fast von der Strafraumgrenze aus nicht so frei zum Schuss kommen. Das haben wir uns selbst zuzuschreiben, und das ist umso ärgerlicher."

Als Reaktion auf die Niederlage will man bei RWO aber die am Montag vorgenommene Neuverpflichtung nicht verstehen: Tim Stappmann kehrt nach einjährigem Gastspiel beim 1. FC Magdeburg zurück an den Niederrhein und freut sich: "Ich habe Ziele." Zweitligaluft hat er in der Börde zwar nur beim Training geschnuppert, aber in der U 23 kam er in 25 Spielen zum Einsatz und half mit acht Toren mit beim Aufstieg von der Verbands- in die Oberliga. "Der Tim", erklärt Sportleiter Patrick Bauder, "kann uns mit seiner Abwehrstärke und gleichzeitigem Vorwärtsdrang auf der rechten Seite absolut helfen."

Kein Ertrag gegen Wiedenbrücks "7-0-3"

Was dann doch ein Licht auf das Spiel der Rot-Weißen in Wiedenbrück wirft, denn es lief nicht alles rund. Zwar stimmt Kreyers Beobachtung: "So oft haben wir in Wiedenbrück noch nie aufs Tor geschossen", aber es stimmt auch, dass dies vor allem damit zu tun hatte, dass der Gastgeber nach dem Tor des Tages (Niklas Szeleschus, 62.) in einer Art "7-0-3" (Bauder) agierte.

Warum RWO nicht mehr daraus machte, warum auch die als Vorbereiter und Vollstrecker geholten Oguzhan Kefkir und Moritz Stoppelkamp letztlich leer ausgingen, fasste Trainer Jörn Nowak so zusammen: "Wir waren einfach zu ungenau." Zweimal Kefkir, je einmal Stoppelkamp, Kreyer, Glody Ngyombo und vor allem Marius Kleinsorge mit einem Kopfball blank vor SCW-Keeper Marcel Hölscher zielten nicht präzise.

"Chancen hatten wir wirklich genug", meint Bauder, "am Freitag gegen Velbert will ich mehr Galligkeit und Entschlossenheit sehen." Dann soll's auch mit den Toren klappen.