Rot-Weiß Koblenz: Neuzugang Guthörl überzeugt mit Dynamik und Vielfalt

Die neue Spielzeit steht unmittelbar bevor und der Kader des FC Rot-Weiß Koblenz größtenteils fest. Die Kader-Mosaiksteinchen an Rhein und Mosel fügen sich langsam zu einem Gesamtbild zusammen.

Mehr zur Regionalliga Südwest Spielplan

Transfers

Tabellenrechner

Eineinhalb Wochen vor dem Saisonstart fügen sich die Kader-Mosaiksteinchen des FC Rot-Weiß Koblenz immer mehr zusammen. Von Waldhof Mannheim, wo er bereits Drittliga-Luft schnupperte, schloss sich Emmanuel Leonce Kouadio (23) den Koblenzern an. Torvorlagen von der rechten Seite erhofft man sich von ihm.

Für die Innenverteidigung wurde Tobi Adewole (27) verpflichtet. Der US-Amerikaner mit nigerianischen Wurzeln kickte zuvor für den Colorado Springs Switchbacks FC in der 2. Liga in den USA. "Ich bekomme eine Chance, auf die ich sehr lange gewartet habe, und freue mich auf diesen großen Schritt in meinem Leben und meiner Karriere. In Deutschland will ich mich physisch und taktisch weiterentwickeln und alles tun, um der Mannschaft zu helfen", sagt Adewole.

In bester Torlaune zeigte sich jüngst Stürmer Thilo Töpken, der beim 10:0 gegen den Verbandsligisten SG Mendig binnen einer halben Stunde gleich sechsmal traf. "Ein Ergebnis, das wir nicht überbewerten werden", stellt Trainer Oliver Reck klar. In einem weiteren Testspiel empfängt Rot-Weiß an diesem Donnerstag (17 Uhr) den Drittligisten Viktoria Köln.

Einen bislang starken Eindruck hinterließ Neuzugang Michael Guthörl (23), der sogar Zweit- und Drittliga-Erfahrung mitbringt aus zwei Spielzeiten beim SV Wehen Wiesbaden. Dort drückte er aber meist die Ersatzbank. In der Vorsaison lief es bei Regionalligist TSG Hoffenheim II noch nicht wieder rund bei Guthörl, der zweimal coronabedingt pausieren musste. Da er seit Juli die U-23-Kriterien nicht mehr erfüllt - ebenso wie Töpken -, drängte sich nun ein Wechsel auf. "Er verfügt über eine tolle Dynamik", schwärmt der sportliche Leiter Christian Noll vom Neuzugang, der auf der rechten Außenbahn offensiv wie defensiv, aber auch etwas zentraler agieren kann.

In Sachen Erfahrung wird Guthörl nur noch von Yanni Regäsel übertroffen. 16-mal lief dieser als Rechtsverteidiger für Hertha BSC und Eintracht Frankfurt in der Bundesliga auf. In der Vorsaison bewies er, dass er auch im zentralen Mittelfeld eine prägende Rolle spielen kann.