Rot-Weiß Koblenz: Cift kehrt an die Seitenlinie zurück

Fatih Cift kehrt zur neuen Saison an die Seitenlinie des FC Rot-Weiß Koblenz zurück, um die Nachfolge von Adrian Alipour beim designierten Oberligisten anzutreten.

Der FC Rot-Weiß Koblenz stellt die Weichen für die neue (Oberliga-)Saison und holt Fatih Cift als Nachfolger von Adrian Alipour, der seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wollte, zurück an die Seitenlinie.

Der 41-jährige Cift ist am Deutschen Eck kein Unbekannter. 2013 beendete er bei den Rot-Weißen seine aktive Laufbahn, um 2015 anschließend als Trainer zurückzukehren und die Koblenzer in seiner Amtszeit von der Rheinland- in die Regionalliga zu führen.

"Fatih ist einer der sportlichen Väter unseres steilen Aufstiegs", sagt der Sportliche Leiter Christian Noll über den neuen alten Trainer und schildert: "Fatih war der einzige Trainer, den wir kontaktiert haben. Er ist unser absoluter Wunschkandidat, weil er bei uns bewiesen hat, was er kann, und weil er sich in der Region und somit auf dem entsprechenden Spielermarkt für die kommende Saison bestens auskennt."

Auszeit nach Abschied

Seit Cifts RWK-Abschied im Oktober 2019 nahm sich der A-Lizenzinhaber eine fußballerische Schaffenspause, um Familie und Beruf mehr Zeit zu widmen. Zahlreiche Angebote habe er laut Klub seitdem abgelehnt - bis zum Anruf von Noll. "Inzwischen hat sich meine Situation wieder etwas verändert, die Kinder sind größer geworden und als Chris mich kontaktiert hat, bin ich am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass das Gesamtpaket bei Rot-Weiß für mich inklusive der räumlichen Nähe zu meinem Wohnort passt", erklärt Cift sein Comeback.

Während der Abstieg aus der Regionalliga mehr oder weniger besiegelt ist, darf sich Cift in der kommenden Saison womöglich auf ein Pokal-Highlight freuen. Denn im Landespokal am 3. Juni steht für Koblenz noch ein wichtiges Duell an: Bei einem Sieg gegen den klaren Underdog TuS Immendorf könnte die "Elf vom Deutschen Eck" die Teilnahme an der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals eintüten - nicht nur finanziell eine lukrative Angelegenheit für den designierten Oberligisten.