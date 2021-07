Rot-Weiß Hadamar: Kapitän Jonas Herdering geht von Bord

Der SV Rot-Weiß Hadamar verliert eine wichtige Stütze seines Teams. Kapitän Jonas Herdering hat seinen Rücktritt verkündet.

Jonas Herdering (links) hat seinen Rücktritt in Hadamar verkündet. imago/Patrick Scheiber

Hessenliga B Startseite

Spieltag

Tabellenrechner

Der SV Rot-Weiß Hadamar muss künftig auf die Dienste von Kapitän und Mittelfeldmotor Jonas Herdering verzichten. Das gab der Verein am späten Donnerstagabend bekannt. Der 29-Jährige, der seit 2014 im Kader des Hessenligisten stand, gab seinen Rücktritt bekannt. "Ich habe Trainer Stefan Kühne vor meiner Zusage für eine weitere Saison meinen Posten sozusagen zur Verfügung gestellt und ihm angeboten, falls er Ersatz für mich haben sollte, nicht zu verlängern. Stefan Kühne wollte aber gerne mit mir weiter machen. Ich habe dann unter der Prämisse, dass ich es versuchen werde, meine Zusage gegeben", gibt Herdering Einblicke in seine Entscheidung. Während der Vorbereitung fasste er nun den Entschluss, dass "nach diesem langen Zeitraum ohne fußballspezifische Belastung das Risiko einer schwereren Verletzung einfach zu groß ist".

Dies könne sich der Juniorchef im elterlichen Bäckerei Betrieb im Job nicht leisten. Hinzukommen würde, dass sein Trainingsehrgeiz, um als Kapitän vorweg zu gehen, ein stückweit verloren gegangen sei. "Deshalb habe ich für mich entschieden, dass es so keinen Sinn macht. Ich wollte, dass man mich in Hadamar in guter Erinnerung behält", sagt Herdering.

In guter Erinnerung wird er Fans und Verein "zweifelsohne" bleiben - nicht nur wegen seiner 65 Treffer sowie 50 Assists. 175 Einsätze in der Hessenliga und zwölf im Hessenpokal absolvierte Herdering für den SV Rot-Weiß Hadamar, für den es ein "nicht unerheblicher Verlust an sportlicher und menschlicher Qualität" ist.