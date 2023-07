Rot-Weiß Erfurt: Vier Neue und ein Joker

Der FC Rot-Weiß Erfurt ist mit einem Sieg in die neue Saison der Regionalliga Nordost gestartet. Trainer Fabian Gerber profitierte gegen Hansa Rostock II auch von Maximilian Pronichev, der nur wenige Minuten für sein Debüt-Tor brauchte.

Maximilian Pronichev war am Freitag zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat auf diese Weise dem FC Rot-Weiß Erfurt nur neun Minuten nach seiner Einwechslung mit dem Führungstor den Weg zum Sieg geebnet. "Das war eine super Flanke, und ich hatte das Gefühl, dass ich hochsteigen muss. Das ist mir im richtigen Moment gelungen", sagte der Mittelfeldmann nach dem 2:0 seiner Elf gegen Aufsteiger Hansa Rostock II.

Mit seinem Treffer hat sich Pronichev nur sechs Tage nach seiner Verpflichtung bereits zum ersten Mal für Erfurt bezahlt gemacht. Der 25-Jährige, von mehreren Top-Vereinen der Regionalliga umworben, gilt als Unterschiedsspieler. Er bestätigte dies gleich zur Premiere, auch wenn Rostocks Torhüter Max Hagemoser beim Kopfball von Pronichev keine gute Figur abgab.

Rot-Weiß Erfurt trat nach einem personellen Umbruch im Sommer mit drei neuen Akteuren in der Startformation an. In der Innenverteidigung durften Kwabe Schulz und Lucas Zeller von Beginn an spielen. Auf der rechten Außenbahn feierte Malcolm Badu sein Pflichtspiel-Debüt im Rot-Weiß-Trikot. Mit Daniel Muteba, in der 36. Minute für den verletzten Til Schwarz eingewechselt, stand ein vierter Sommerzugang schon vor der Pause auf dem Platz. "Die Viererkette hat richtig gut gearbeitet. Klar kann man nicht alles wegverteidigen gegen einen Gegner wie Rostock, der auch seine Qualitäten besitzt. Aber ich denke, dass wir uns von Spiel zu Spiel noch besser finden werden", sagte Zeller.

Felßbergs neue Rolle

Mit Robbie Felßberg spielte gegen Rostock II zwar kein Neuzugang auf der rechten Abwehrseite. Aber der gerade mal 20 Jahre alte Verteidiger agierte in der Vorsaison noch in der Offensive, wurde von Trainer Fabian Gerber zum Defensivmann umgeschult. Weil Ben-Luca Moritz mit einem Kreuzbandriss nun Monate ausfällt, übernahm Felßberg seine Rolle und löste jene Aufgabe mit Bravour.

Erfurt kam nach einer ersten Halbzeit ohne große Chancen mit wesentlich mehr Druck aus der Kabine, bevor Pronichev die Weichen stellte. Nach dem Treffer konnte Rot-Weiß noch viel besser sein gewohnt druckvolles Spiel aufziehen und wurde nur 60 Sekunden später erneut belohnt. Nach einem sehenswerten Zuspiel von Artur Mergel traf der ebenso erst spät eingewechselte Kay Seidemann zum 2:0.

Pronichev wollte den Auftaktsieg gegen den Liga-Neuling nicht überbewerten. "Die drei Punkte waren eine Pflichtaufgabe", sagte er und nahm sich und die Mannschaft in die Pflicht: "Wir müssen uns steigern und eine bessere Leistung zeigen." Damit meinte er vor allem auch die bevorstehende Aufgabe. Schließlich spielt Erfurt am kommenden Samstag nicht nur beim Meister in Cottbus. Es ist zugleich jener Verein, der Pronichev im Sommer nach seinem Gastspiel in der Saison 2021/22 zurückholen wollte: "Cottbus ist der Favorit, der Druck liegt bei ihnen."