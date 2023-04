Rot-Weiß Erfurt und Energie Cottbus patzen im Gleichschritt - BAK gewinnt mal wieder

Der FC Rot-Weiß Erfurt und der FC Energie Cottbus mussten sich am Samstag in der Regionalliga Nordost beide geschlagen geben. Damit rücken die VSG Altglienicke und der FC Carl Zeiss Jena, die sich zum Auftakt des Spieltages im direkten Duell remis trennten, etwas näher heran. Der Berliner AK beendete derweil seine Pechsträhne.

Erfurt zu harmlos

Rot-Weiß Erfurt war optisch überlegen, hatte auch mehr Torabschlüsse, kam aber nur selten zu gefährlichen Aktionen im ersten Durchgang. Wenn doch, war Viktoria-Keeper Kinzig zur Stelle, der zweimal gegen Weinhauer aufmerksam war. Auf der Gegenseite wurde es nach einem Eckball einmal heikel. Flückiger entschärfte zunächst einen Kopfball, Guntes Nachschuss ging am Tor vorbei. Ansonsten tat sich bis zur Pause nicht viel. Die zweite Hälfte startete mit einer Erfurter Dreifachchance, aber Kinzig war gegen Mergel dreimal zur Stelle - wieder kein Treffer. Wenig später hatte RWE dann auch noch Pech, als Seidemann aus kurzer Distanz nur Aluminium traf. Für diesen Chancenwucher wurden die Thüringer in der 68. Minute bestraft, die beim Treffer von Inaler, der eine Flanke in die Maschen drückte, zudem nicht auf der Höhe waren. Die Gastgeber versuchten anschließend alles, um zumindest noch zum Ausgleich zu kommen, waren vor dem Tor aber zu harmlos. Es blieb beim Viktoria-Erfolg.

Hertha II kauft Cottbus den Schneid ab

Cottbus übernahm mit Anstoß die Kontrolle. Borgmann fand von links Hasse im Zentrum, der für den Start nach Maß in der dritten Minute sorgte. Anschließend übertrumpften sich die Energie-Spieler im Auslassen von Chancen, was den "Hertha-Bubis" in der 35. Minute nach einem Konter überraschend durch Abdullatif zum Ausgleich verhalf. Das 1:1 gab den Gästen Auftrieb, die nach Wiederbeginn in Führung gingen. Covic hatte eine zündende Idee, Rölke schloss eiskalt ab (50.). Cottbus tat sich gegen die gut gestaffelten Hertha-Talente äußerst schwer, zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen. Auf der Gegenseite ging es dagegen oft zu leicht. Bethke hielt sein Team gegen El-Jindaoui aber zunächst im Spiel. Der Ausgleich sollte dem FCE jedoch nicht mehr gelingen. Es blieb beim 2:1 für die Berliner.

Babelsberg dominiert in Meuselwitz

Der ZFC Meuselwitz erwischte einen rabenschwarzen Tag gegen den SV Babelsberg, der beinahe schon nach Belieben treffen durfte. Frahn schloss in der 11. Minute zunächst eine gute Kombination erfolgreich zur Gästeführung ab, spielte dann in der 18. Minute Doppelpass mit Nduala, der alleine vor dem gegnerischen Tor das 2:0 markierte. Den dritten Babelsberger Treffer erzielte Frahn wieder aus kurzer Distanz nach Hereingabe von rechts selbst (44.). Nach der Pause schalteten die Gäste einen Gang zurück und Meuselwitz war bemüht, allerdings hatte Babelsberg keinerlei Mühe den klaren Vorsprung zu verwalten.

BAK-Misere endet in Lichtenberg

Der SV Lichtenberg 47 und der Berliner AK 07 lieferten sich alles andere als ein hochklassiges Derby, was angesichts des Tabellenstandes wohl auch die wenigsten erwartet hatten. Der BAK hatte Feldvorteile und mehr Abschlüsse, dennoch ging es mit einem 0:0 in die Kabinen. Auch nach der Pause war nur wenig los. Der Lucky-Punch gelang in den Schlussminuten. Zunächst flog Krüger bei den Gastgebern mit der Ampelkarte vom Feld. Anschließend gab es Strafstoß, den Sussek sicher verwandelte (87.). In der Schlussminute legte Rogero sogar noch das 2:0 nach. Für den BAK war es der erste Erfolg nach acht sieglosen Spielen (sieben Pleiten, ein Remis).

Schlagabtausch nach der Pause

Das vor dem Topspiel erhoffte Feuerwerk zwischen der VSG Altglienicke und dem FC Carl Zeiss Jena wurde am Freitagabend nicht abgefackelt. Zwar waren beide Mannschaften bemüht, gefährliche Chancen waren aber im ersten Abschnitt Mangelware. Nach der Pause nahm die Partie mehr Fahrt auf. Muiomos Versuch kratzte Büch von der Linie (56.). Krauß ließ vier Minuten später die nächste gute Jenaer Chance liegen. Im Gegenzug verzog auf der anderen Seite Uzun knapp. Auch anschließend kamen beide immer wieder zu Abschlüssen, ein Treffer wollte aber partout nicht fallen. Es blieb nach einem offenen Schlagabtausch im zweiten Durchgang beim 0:0. Der Lucky-Punch gelang nicht mehr. Im Titelrennen wirft das Remis beide Teams zurück.

Pfeiffer scheitert gleich doppelt vom Punkt

In der zweiten Freitagspartie duellierten sich mit Germania Halberstadt und Tennis Borussia Berlin die beiden tabellarisch schlechtesten Mannschaften der Liga. Die Gastgeber wirkten zunächst abwesend, das nutzte TeBe zur frühen Führung. Tekin narrte rechts im Strafraum seinen Gegenspieler und verwandelte flach (7.). Halberstadt agierte auch nach dem Rückstand schläfrig. Die Hauptstädter schafften es aber nicht nachzulegen. Nach einer halben Stunde wurden die Germanen etwas stärker. Prompt gelang Baudis nach einer Ecke der Ausgleich (33.). Die Gäste, die insgesamt mehr vom Spiel hatten, schlugen nach der Pause zurück. Damelang durfte ungedeckt im Strafraum einschieben (54.). Bezeichnend für das Spiel der Platzherren war vier Minuten später der schwach geschossene Handelfmeter von Pfeiffer, den Albers parierte. Zwölf Minuten später gab es nach Foul an Hoch wieder Elfmeter für Halberstadt, wieder trat Pfeiffer an und wieder scheiterte er. Anschließend verpasste TeBe die Vorentscheidung und musste zudem die Schlussphase in Unterzahl überstehen, nachdem Marino die Ampelkarte sah. Doch Halberstadt wusste auch mit einem Spieler mehr nichts anzufangen. Es blieb beim TeBe-Sieg.

Gewinnt Lok auch das dritte Derby?

Mehr zur REgionalliga Nordost Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Bevor am Sonntag um 16 Uhr das Leipziger Stadtderby zwischen der BSG Chemie und dem 1. FC Lok angepfiffen wird, stehen zwei 13-Uhr-Spiele auf dem Plan: Der FSV Luckenwalde empfängt den ins Tabellenmittelfeld abgerutschten Chemnitzer FC.

Gut in Form sind der BFC Dynamo und der Greifswalder FC, die ebenfalls am Sonntag gegeneinander spielen. Die Berliner haben inklusive Landespokal immerhin drei ihrer vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen, Greifswald sogar vier aus fünf.

Ein Sprichwort besagt: Aller guten Dinge sind drei. Dies trifft in der Spielzeit 2022/23 auch für das Leipziger Stadtderby zwischen Chemie und Lok zu. Denn am Sonntag kommt es erneut zum prestigeträchtigen Duell - schon zum dritten Mal in der aktuellen Serie. In den bisherigen beiden Pflichtspielen siegte jeweils Lok. Dem 8:7 im Elfmeterschießen in der 3. Runde des Sachsenpokals folgte in der Meisterschaft ein 3:0-Erfolg im Hinspiel. "Mehr Kampf und Krampf als alles andere", erwartet Lok-Torjäger Djamal Ziane vom Derby: "Es wird schwer, Fußball zu spielen. Dort zählen andere Tugenden. Und eine Leistungssteigerung muss natürlich her." Denn nach zuletzt zwei Niederlagen in der Meisterschaft (0:1 bei Rot-Weiß Erfurt, 0:2 gegen Energie Cottbus) siegte Lok im Viertelfinale des Landespokals erst nach Verlängerung mit 3:1 gegen den Oberligisten FC Grimma. Die "Chemiker" überholten den Stadtkonkurrenten durch den 2:1-Sieg am Montag im Nachholspiel beim Berliner AK und bestätigten die gute Leistung der vergangenen Wochen. Der Tabellenfünfte holte aus den vergangenen vier Partien drei Siege und will nun den ersten Derbysieg in dieser Saison holen - im dritten Versuch.