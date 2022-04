Rot-Weiß Erfurt schießt sich ein großes Stück in Richtung Regionalliga

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat am Donnerstag sein eigenes Spiel gegen den Bischofswerdaer FV 08 furios mit 8:1 gewonnen und sicher mit Wohlwollen registriert, dass Verfolger VFC Plauen nur zu einem Teilerfolg gekommen ist.

Vor Beginn des langen Osterwochenendes hat der FC Rot-Weiß Erfurt seine Fans mit einem Heimsieg beschenkt, der die Thüringer ein großes Stück dem Aufstieg näherbringt, weil gleichzeitig der VFC Plauen nur 2:2 bei Einheit Rudolstadt gespielt hatte.

In Erfurt kamen am Donnerstag 1791 Fans, die allermeisten hielten es mit den Rot-Weißen und kamen somit voll auf ihren Kosten. In der 3. Minute legte Mergel per Kopf auf Hajrulla ab, der vollstreckte. Auch in der 10. Minute waren Mergel und Hajrulla mittendrin: Eine tolle Kombination landete am Ende bei Tavares, der zum 2:0 traf. Nicht einmal 180 Sekunden später hieß es 3:0, wieder war Tavares der Torschütze. In den Minuten 22, 32 und 43 zauberte Mergel einen Hattrick auf den Rasen. Sein 4:0 leitete Tavares mit schönem Steckpass ein, dann überlupfte Hajrulla BFV-Keeper Kycek und Mergel musste kurz vor der Linie nur noch den Kopf hinhalten, und beim Tor zum 6:0-Pausenstand nutzte der Goalgetter einen Abpraller mit einem wuchtigen Schuss in den Winkel.

Alles klappte an diesen Abend aber nicht, in der 55. Minute parierte nämlich Kycek einen Seitfallzieher von Mergel. Doch das konnte Erfurt verschmerzen, drückend überlegene Hausherren setzten sich mit allen Feldspielern in der Bischofswerdaer Hälfte fest. In der 67. Minute fiel das 7:0, Woiwod brachte nach einer langen Hereingabe den Kopf gewinnbringend an den Ball. War es der pure Leichtsinn des sicheren Sieges vor Augen, der den eingewechselten Manu in der 73. Minute in einen unnötigen Ballverlust trieb? Man wird es nicht komplett herausfinden, zumindest nutzte Schiemann den Fehler zum 1:7. Doch schon vier Zeigerumdrehungen später war die Erfurter Welt wieder in Ordnung, Nsimba traf aus dem Gewühl zum 8:1-Endstand.

Bei Plauen stimmt die Moral

Der VFC Plauen muss hingegen bei nun mehr bei fünf Punkten Rückstand und einem Spiel mehr langsam aber sicher von seinen Regionalliga-Träumen Abstand nehmen. Das 2:2 in Rudolstadt war das zweite Remis in Folge. Zumindest die Moral stimmte bei den Vogtländern aber, denn der FC Einheit ging durch Bahner (1.) und Schlegel (27.) zweimal in Führung, doch immer hatte der VFC eine Antwort, erst in der 22. Minute durch Fischer und später in der 67. Minute durch Grandner. Plauen war nach Schlusspfiff dennoch enttäuscht, gegen robust agierende Gastgeber nicht mehr herausgeholt zu haben. Vor allem der erste Durchgang war für einen Meisterschaftsanwärter zu wenig. Trainer Robert Fischer sagte nach Spielende: "Nach der Halbzeit sind wir mit mehr Schwung herausgekommen. Wir haben den Ausgleich gewollt. Wir haben weiter auf Sieg gespielt. Das hat dann heute nicht gereicht."