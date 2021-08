Rot-Weiß Erfurt dreht zwei Rückstände - Wernigerode überrascht gegen Bischofswerda

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat sich gegen den FC Grimma auch von zwei kalten Duschen nicht aus dem Konzept bringen lassen und durfte seine ersten drei Punkte bejubeln. Erster Spitzenreiter 2021/22 ist die SG Union Sandersdorf, während Aufsteiger FC Einheit Wernigerode im Freitagsspiel eine Überraschung gelungen ist.

Mit einer kleinen Sensation startete die Saison am Freitag: Aufsteiger FC Einheit Wernigerode schlug den Bischofswerdaer FV 08, der vorherige Saison noch Regionalligist war, mit 2:1. Kevin Hildach (39.) und Paul Hans Kirchner (76.) per Abstauber schossen dem stark kämpfenden FC Einheit den Dreier heraus, ein Elfmeternachschuss von Jiri Valenta (42.) reichte spielerisch überlegenen Gästen nicht.

Ein anderer Aufsteiger musste hingegen noch Lehrgeld zahlen: Budissa Bautzen empfing vor 280 Zuschauern den FC An der Fahner Höhe, der dank Marvin Schindlers Distanzschuss (13.) und einem frei vor Bautzen-Torwart Martin Zoul vollstreckenden Tobias Sauerbier (57.) verdientermaßen die Punkte mitnahm, auch wenn hinten einmal der Pfosten mithelfen musste, dass Schlussmann Max Reinwald die weiße Weste behielt.

Viel Geduld mussten die Fans des SV Blau-Weiß Zorbau im Auswärtsspiel beim FC Carl Zeiss Jena II mitbringen. Zwar nutzte Benedikt Strauchmann schon nach gut 20 Minuten die Überzahl der Gäste, doch mit einem Eigentor von Gerald Muwanga machte sich Zorbau wieder das Leben schwer (56.). Nach Rot in der 8. Minute sah in der 69. Minute ein weiterer Jenaer Gelb-Rot, doch erst in der Nachspielzeit schlug Blau-Weiß erneut durch Strauchmann daraus Kapital. Dann gab es nochmal Rot für Jena II.

Zu diesem Zeitpunkt war für den VfB Krieschow gegen den FSV Martinroda fast alles klar, nach zwei Andy-Hebler-Toren und einem Treffer von Felix Geisler stand es 3:1 - Benjamin Hertel traf zum zwischenzeitlichen 1:1 -, ehe in der Nachspielzeit Kaoa Kahlef nochmal verkürzte. Mehr hätte der FSV auch nicht verdient gehabt, denn Gästetrainer Robin Krüger gab nach Abpfiff zu: "Uns fehlte zunächst das Selbstvertrauen, während der VfB seine Qualität ausspielte, allerdings zu wenig Zählbares daraus machte. Als die Partie schon entschieden schien, kamen wir zum Anschluss wie die Jungfrau zum Kind. Am Ende spiegelt das knappe Resultat nicht den Spielverlauf wider."

Etwas gleichmäßiger waren die Spielanteile zwischen Inter Leipzig und dem FC Einheit Rudolstadt verteilt. Chancen gab es hüben wie drüben, ein missglückter Klärungsversuch der Leipziger landete kurz vor der Pause bei Sven Rupprecht, der zum Tor des Tages traf. Ohne Treffer blieb es hingegen zwischen Oberlausitz Neugersdorf und Merseburg.

Hoffnung für Arnstadt

Zurück zu den Aufsteigern: Der SV 09 Arnstadt stieg am Sonntag gegen den VfL Halle 96 in den Ring und zog den Kürzeren. Nachdem Tommy Kind und Valentino Schubert den Gästen einen 2:0-Vorsprung herausschossen, keimte bei Arnstadt nach dem Anschlusstreffer von Dustin Messing kurzzeitig Hoffnung auf, ehe Ekrem Ferati die Vorentscheidung für Halle markierte. Der SV 09 tröstete sich damit, gegen einen starken Gegner einige Chancen herausgearbeitet zu haben.

Gekämpft hat der VfC Plauen zwar, musste am Ende aber gegen Union Sandersdorf eine schmerzhafte 0:4-Pleite quittieren, die "Doppelpacker" Pascal Pannier, Franz Bochmann und Gregor Schlichting herausschossen. Unter dem Strich eine beeindruckende Effizienz der SG Union, die sich somit an die Tabellenspitze setzte.

Und das Zugpferd der Liga? Der FC Rot-Weiß Erfurt hatte es am Sonntag mit dem FC Grimma zu tun und durfte 2500 Zuschauer im Steigerwaldstadion begrüßen. Drei verletzungsbedingte Wechsel - einer bei Erfurt, zwei beim FCG - waren lange die Aufreger der ersten Hälfte, ehe es in den Schlusssekunden des ersten Durchgangs richtig zur Sache ging: Erst stellte der verwandelte Foulelfmeter von Grimmas Robin Brand den Spielverlau auf den Kopf, doch die überlegenen Erfurter schlugen durch ein Stochertor von Neuzugang Ervin Catic sofort zurück. RWE war nach Wiederanpfiff am Drücker, doch abermals jubelten die Gäste, diesmal nach einem Freistoßtor von Moritz Griesbach nach knapp einer Stunde. Aaron Manu, ein weiterer Erfurter Neuzugang, glich per Flachschuss schnell wieder aus und in der 70. Minute belohnten sich die Thüringer dann doch für ihre größere spielerische Reife, als Artur Mergel am Fünfer viel zu frei einnetzen durfte.