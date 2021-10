Rot-Weiß Erfurt dominiert Schlusslicht Merseburg - VFC Plauen nun erster Jäger

Weil Carl Zeiss Jena II den Spieltag nur mit einem Unentschieden gegen Arnstadt eröffnete, konnte der FC Rot-Weiß Erfurt am Samstag seinen Vorsprung weiter ausbauen. Die Thüringer hatten mit dem 1. FC Merseburg keine Mühe. Richtig gut in Form sind derzeit auch der VFC Plauen und Budissa Bautzen.

Die Aktien im Aufstiegsrennen haben für den FC Rot-Weiß Erfurt an diesem Spieltag einen weiteren Kursgewinn erfahren. Der Thüringer Traditionsklub erledigte seine eigene Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht 1. FC Merseburg souverän mit 5:0. In der 6. Minute eröffnete Elezi mit einem platzierten Drehschuss den Torreigen. Merseburg musste notgedrungen von seiner defensiven Herangehensweise ein Stück abweichen, öffnete damit aber den Erfurtern einige Räume. RWE ließ einige Chancen liegen, doch ein missglückter Abwurf von Gästekeeper Gibki leitete das 2:0 ein, Woiwod staubte in Minute 43 ab. Aus knapp 25 Metern stellte Schneider zwei Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte auf 3:0. Elezis zweiter Streich (55.) und Chaabi nach toller Kombination (85.) bauten den Vorsprung aus, auch in dieser Höhe ein verdienter Sieg für den glasklaren Favoriten.

Erfurts größter Rivale und vor dem Wochenende erster Jäger Carl Zeiss Jena II ließ am Freitag die Möglichkeit ungenutzt, den Druck zu erhöhen. Im Heimspiel gegen den SV 09 Arnstadt lief die Weber-Elf nach 15 Minuten einem Rückstand hinterher, Scheuring traf für den Aufsteiger. Goalgetter Hajrulla blieb zwar torlos, immerhin bescherte Vasileios Dedidis mit dem Ausgleichstor in der 47. Minute der Jenaer Reserve noch einen Teilerfolg.

An Jenas Stelle als erster Erfurt-Verfolger trat der VFC Plauen. Beim 2:0 gegen den FC An der Fahner Höhe legten die Vogtländer schon in der ersten halben Stunde den Grundstein. Eine scharfe Hereingabe von rechts lenkte Popowicz mit dem Kopf zur Führung ins Netz (28.). Nicht einmal 120 Sekunden später entfaltete ein weiterer hoher Ball gewinnbringende Wirkung für den VFC, diesmal nickte Albert eine Ecke ein. Die Gäste hätten gut und gerne mehr Spannung in die restliche Spielzeit bringen können, doch dafür fehlte offensiv der letzte Punch. Somit blieben die Punkte im Vogtlandstadion. Plauen steht mit dem Sieg vier Punkte hinter Erfurt.

Bautzen mit starken 20 Minuten

Richtig Spaß macht seinen Fans Aufsteiger Budissa Bautzen. Am Samstag gelang der fünfte Ligasieg in Folge, beim 5:3 gegen den FC International Leipzig gab es zudem Tore satt bei der jetzt besten Offensive der Liga. Jockusch schoss bereits in der 1. Minute das 1:0, Hentsch (7.) und Baudisch (18.) erweckten mit ihren Treffern den Eindruck, der späte Samstagmittag könnte zu einer Art Spaziergang werden. Mit dem Elfmetertor von Iloka zum 1:3 nach einer halben Stunde war aber wieder mehr Pfeffer im Spiel, auch wenn Baudisch fünf Zeigerumdrehungen später das 4:1 nachschob. Mit einem zielstrebigen Konter kam Leipzig durch Lamouri in der 53. Minute auf 2:4 heran. Bautzen versuchte es vermehrt mit einer kompakten Defensive, nach vorne führte ein Nadelstich durch den eingewechselten Schröder zum 5:2 (64.), aber der FC Inter antwortete zum einen prompt durch Iloka (66.) und bekam jetzt auch spielerisch Schwung. Doch Budissa hielt stand, ein Iloka-Kopfball wurde kurz vor Schluss auf der Linie geklärt. Da hätte es nochmal richtig dramatisch werden können, doch vor allem dank der fulminanten Anfangsphase ging der Bautzener Sieg vollauf in Ordnung.

Am Sonntag kann der FC Einheit Wernigerode mit Plauen gleichziehen. Die Partie beim FC Einheit Rudolstadt gehört eigentlich zum 2. Spieltag und wird jetzt nachgeholt.

Ein kurzer Blick noch nach unten: Da war der SV Blau-Weiß Zorbau der große Gewinner dank des 3:2 gegen den Bischofswerdaer FV 08. Merseburg verlor wie schon erwähnt in Erfurt, Martinroda unterlag am Mittwoch im vorgezogenen Spiel Rudolstadt (0:2), und auch Wacker Nordhausen (1:2 gegen Sandersdorf) und Grimma (0:3 gegen den VfL Halle 96) bleiben unter dem Strich, unter den Inter Leipzig gerutscht ist, weil Arnstadt wie ebenfalls schon erwähnt zumindest einen Zähler gegen Jena II ergatterte.